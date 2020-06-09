Украинскую актрису Ксению Мишину выбрали главной героиней нового реалити-шоу "Холостячка", теперь все ее фотои видео особо интересуют фанатов

Так, 30-летняя звезда станет первой девушкой, которой предстоит найти свою любовь среди 25 мужчин на проекте "Холостячка". Пока артистка готовится к новому проекту, она не забывает также делиться яркими кадрами из отдыха в разделе Стори в социальной Сети Инстаграм. Этот раз не стал исключением, артистка показала необычное видео, передает Politeka.net.

Дело в том, что звезда предстала в домашнем и простом образе во время поедания сладостей. При этом артистка решила показать "себя настоящую" и надкусила аппетитный кусок лакомства сразу ртом, не используя при этом столовые приборы.

Засмеявшись над тем, что измазалась в сладости, Ксения поверилась к объективу, показывая, как веселится. Стоит отметить, что стройной фигуре Мишиной многие девушки очень завидуют, ведь мама юного сына выглядит правда потрясающе и, похоже, не боится "грешить" поеданием сладостей по вечерам.

Кроме того, Мишина вспомнила свою историю любви, в результате которой у нее родился сын Платон. Сейчас мальчику восемь лет.

«Я была на 8 месяце беременности, когда с его стороны начались моральные издевательства и воспитательные процессы по отношению ко мне. Я решила уехать к родителям и все плавно сошло на нет. Человек перестал звонить и интересоваться. Знаете, моему сыну сейчас 8 лет и за это время он ни разу не спросил, кто мой папа и где он. Я даже не знаю почему», - подчеркнула она.

До этого мы рассказывали, что украинскую актрису Ксению Мишину выбрали главной героиней нового реалити-шоу "Холостячка", теперь ее личная жизнь под особым "прицелом".

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