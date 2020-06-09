Российский певец Николай Басков произвел настоящий фурор одним фото

Как передает Politeka.net, снимком «натуральный блондин» российской эстрады поделился в своем блоге в Instagram. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз).

«Фотоархив 🙈 Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя!!!», - подписал Басков свое фото.

Отметим, снимок молодого певца вызвало настоящий восторг пользователей сети. Они восхищаются красотой исполнителя и сравнивают его с Аленом Делоном.

«Неземной Красавец!!! Просто огонь!!!», «Аа!! Какой был симпотяж, такой и остался! 😍❤️🤭Николай, Вы просто бомба💥, Ваш огонёк в душе горит вечно!🔥», «Прекрасен 😍😍😍😍😍 невозможно не влюбиться!», «Просто чудесен, красавчик, принц, блондин наш русский, воу», «Да ладно, Колька ты ли это 😳», «Николай, ты и сейчас красавчик. Красоту не чем не испортишь», «О, Боже, какой мужчина!», «Коленька! Слов нет, одни восторги! Как ты красив невероятно!», - пишут в комментариях.

Не устоял и бывший любовник Наташи Королевой Игорь Николаев. Он тоже поставил «лайк» Баскову.

Напомним, Басков и Киркоров ошеломили пикантными фото с Наташей Королевой: "настоящая пантера".

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