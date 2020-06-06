В сети появилось историческое фото молодой певицы Софии Ротару
Как передает Politeka.net, архивный кадр опубликовал российский певец Николай Басков.
На фото еще молодая София Ротару позирует вместе с Людмилой Зыкиной и Николаем Басковым. Певица прикрыла глаза темными очками, а одета она была в темную блузку с глубоким вырезом на груди. Знаменитости выглядят счастливыми, они весело улыбаются на камеру.
«Нашёл историческое фото 🔥с легендарными Людмилой Зыкиной и Софией Ротару ❤️», - подписал снимок Басков.
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Фанаты в восторге. Они засыпали комплиментами и лайками архивное фото.
«Такие фотки нужно отправлять в Голливуд», «Шикарное фото», «Прекрасное фото! Трио шикарных творческих Артистов! 👍», «Жаль, что нет с нами Людмилы Зикиной она была великой женщиной и певицой. Фотография шикарная и настольгическая», «Атомно», «Фото огонь», - пишут в сети.
Ранее мы писали, что 72-летняя София Ротару удивила внешним видом в молодежной одежде. Артистка поделилась фото, на котором предстала в светло-синих джинсах, подвернутых снизу. Ротару распустила волосы, что придало ее образу особого шарма. Певица широко улыбалась и выглядела очень счастливой, хоть ее глаза и прикрывали солнечные очки.
Напомним, что вечно молодая Ротару не перестает удивлять изумительной внешностью: "Проживет 100 лет".
А еще Politeka писала, что София Ротару с львиной гривой потрясла видом, такой певицу еще не видели: "Ну очень дерзкая!".
Также Politeka сообщала, что красавчик-внук Софии Ротару покорил своим талантом, бабушка гордится: «Просто восхитительный».