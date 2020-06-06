В сети появилось историческое фото молодой певицы Софии Ротару

Как передает Politeka.net, архивный кадр опубликовал российский певец Николай Басков.

На фото еще молодая София Ротару позирует вместе с Людмилой Зыкиной и Николаем Басковым. Певица прикрыла глаза темными очками, а одета она была в темную блузку с глубоким вырезом на груди. Знаменитости выглядят счастливыми, они весело улыбаются на камеру.

«Нашёл историческое фото 🔥с легендарными Людмилой Зыкиной и Софией Ротару ❤️», - подписал снимок Басков.

Фанаты в восторге. Они засыпали комплиментами и лайками архивное фото.

«Такие фотки нужно отправлять в Голливуд», «Шикарное фото», «Прекрасное фото! Трио шикарных творческих Артистов! 👍», «Жаль, что нет с нами Людмилы Зикиной она была великой женщиной и певицой. Фотография шикарная и настольгическая», «Атомно», «Фото огонь», - пишут в сети.

Ранее мы писали, что 72-летняя София Ротару удивила внешним видом в молодежной одежде. Артистка поделилась фото, на котором предстала в светло-синих джинсах, подвернутых снизу. Ротару распустила волосы, что придало ее образу особого шарма. Певица широко улыбалась и выглядела очень счастливой, хоть ее глаза и прикрывали солнечные очки.

Напомним, что вечно молодая Ротару не перестает удивлять изумительной внешностью: "Проживет 100 лет".

А еще Politeka писала, что София Ротару с львиной гривой потрясла видом, такой певицу еще не видели: "Ну очень дерзкая!".

Также Politeka сообщала, что красавчик-внук Софии Ротару покорил своим талантом, бабушка гордится: «Просто восхитительный».