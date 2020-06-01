Николай Басков, Тимати, Дима Билан и другие звезды выглядели совсем иначе 15 лет назад, чем сейчас
На первом фото стоит Николай Басков. Главный блондин России был в белых штанах и олимпийке в полосочку, а образ дополнил белой футболкой и солнцезащитными очками. Басков просто стоял на улице, только спрятал руки в карманы, что наверное еще не было дурным тоном. Об этом пишет "Интересно.знать".
А вот Тимати, настоящее имя Тимур Ильдарович Юнусов, тогда зажигал по-взрослому. Рэпер на сцене задрал футболку, а еще спустил штаны, чтобы показать половину леопардовых трусов. Образ звезда дополил большой цепочкой по живот и медальоном, а еще кепкой, которую развернул назад.
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На следующем фото уже стоит Дима Билан. В то время звезда носил немного рваные джинсы, пиджак и черную рубашку, а на голове бейсболку. Образ красавчик дополнил белыми кроссовками.
Влад Лисовец в то время был более скромным. Стилист был в футболке, под которой можно увидеть рубашку с галстуком, и штанах с ремнем. Образ красавец дополнил сумочкой, которая уже сейчас смахивает на женскую, и часами на руке.
Дмитрий Нагиев заключает наш топ. Тогда актер носил черный костюм с белой рубашкой, короткие волосы и черные очки. На шее у красавчика можно заметить цепочку, на которой виден амулет.
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