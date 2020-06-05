Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала свою красоту крупным планом

На кадрах Гюль позирует в черном платье с огромным декольте. Красотка снимала себя довольно близко, показывая свой яркий мейкап, который она подготовила для фото. Бахари в руках держала цветок, которым дополнила соблазнительный образ. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать под публикацией или поставить лайки. Все из-за того, что Бахари опубликовала фото в сторис Инстаграм, где нет подобных функций, но так и хочется написать: "Цветет и пахнет".

Ранее мы сообщали, что популярная модель Гюль Бахари похвасталась впечатляющим телом в наряде, который еле сумел скрыть все самые пикантные места.

На снимке Бахари позирует у себя дома возле окна в весьма откровенном наряде. На ней черная юбка и облегающая черная кофта с белой надписью. При этом модель решила спустить кофту с плеч и расстегнуть на ней молнию, тем самым привлекая внимание к своей пышной груди.

Сообщалось, что известная модель Алена Омович, которую называют украинской версией Ким Кардашьян, блистала в разных образах. Алена позировала в облегающем черном комбинезоне, который подчеркнул ее пышные груди. Примечательно, что из глубоких вырезов по бокам можно заметить голую грудь. Красотка вертелась перед камерой, стоя на ботфортах на шпильке.

Напомним, турецкая Кардашьян еле вместила королевский размер в миниатюрный топ

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