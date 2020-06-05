Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала свою красоту крупным планом
На кадрах Гюль позирует в черном платье с огромным декольте. Красотка снимала себя довольно близко, показывая свой яркий мейкап, который она подготовила для фото. Бахари в руках держала цветок, которым дополнила соблазнительный образ. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты ничего не смогли написать под публикацией или поставить лайки. Все из-за того, что Бахари опубликовала фото в сторис Инстаграм, где нет подобных функций, но так и хочется написать: "Цветет и пахнет".
Остановилось сердце звезды «Спортлото 82» и «Ералаш» Михаила Кокшенова, трагические детали: «Светлая память»
Тарифы на коммуналку неожиданно снизят, в Минфине раскрыли суммы: на чем сэкономят украинцы
Обвал доллара, новые правила карантина и повышение пенсий – главное за ночь
Удар курса, бесплатные евробляхи и украинцы без денег – главное за ночь
Ранее мы сообщали, что популярная модель Гюль Бахари похвасталась впечатляющим телом в наряде, который еле сумел скрыть все самые пикантные места.
На снимке Бахари позирует у себя дома возле окна в весьма откровенном наряде. На ней черная юбка и облегающая черная кофта с белой надписью. При этом модель решила спустить кофту с плеч и расстегнуть на ней молнию, тем самым привлекая внимание к своей пышной груди.
Напомним, турецкая Кардашьян еле вместила королевский размер в миниатюрный топ
А еще Politeka писала, что турецкая Кардашьян в экстремальном мини показала самые сочные места
Также Politeka сообщала, что турецкая Кардашьян произвела фурор в самом бесстыжем спортивном костюме