Популярная модель Гюль Бахари похвасталась впечатляющим телом в наряде, который еле сумел скрыть все самые пикантные места
Известная Инстаграм-красотка, которая уже успела прославиться в сети как «турецкая Кардашьян», опубликовала на своей странице новое фото, передает Politeka.net.
На снимке Бахари позирует у себя дома возле окна в весьма откровенном наряде. На ней черная юбка и облегающая черная кофта с белой надписью. При этом модель решила спустить кофту с плеч и расстегнуть на ней молнию, тем самым привлекая внимание к своей пышной груди.
Красотка завязала волосы в высокий хвост и дополнила свой образ ярким макияжем, подчеркнув глаза и пухлые губки.
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Поклонники Бахари пришли в восторг от ее нового образа, засыпав модель восхищенными комплиментами.
Ранее мы писали, что Бахари показала соблазнительное тело без лишней одежды.
На фото Бахари сидит в постели в черно-белом белье. Красавица взялась за трусики, которые были без веревочек, и потянула их немного вверх. Гюль дополняет соблазнительный образ прической и ярким макияжем. Фотография получилась очень интересной и горячей.
"Люди спрашивают, как они меня потеряли", - написала Бахари под фото.
Фанаты поставили почти 6 тысяч лайков и написали несколько комментариев.
Напомним, турецкая Кардашьян еле вместила королевский размер в миниатюрный топ: "Боже мой".
Как сообщала Politeka, турецкая Кардашьян в экстремальном мини показала самые сочные места: «Куколка».
Также Politeka писала, что турецкая Кардашьян произвела фурор в самом бесстыжем спортивном костюме: "Шалунья".