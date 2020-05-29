Вот этом размеры!

Популярная модель Гюль Бахари похвасталась впечатляющим телом в наряде, который еле сумел скрыть все самые пикантные места

Известная Инстаграм-красотка, которая уже успела прославиться в сети как «турецкая Кардашьян», опубликовала на своей странице новое фото, передает Politeka.net.

На снимке Бахари позирует у себя дома возле окна в весьма откровенном наряде. На ней черная юбка и облегающая черная кофта с белой надписью. При этом модель решила спустить кофту с плеч и расстегнуть на ней молнию, тем самым привлекая внимание к своей пышной груди.

Красотка завязала волосы в высокий хвост и дополнила свой образ ярким макияжем, подчеркнув глаза и пухлые губки.

Поклонники Бахари пришли в восторг от ее нового образа, засыпав модель восхищенными комплиментами.

Ранее мы писали, что Бахари показала соблазнительное тело без лишней одежды.

На фото Бахари сидит в постели в черно-белом белье. Красавица взялась за трусики, которые были без веревочек, и потянула их немного вверх. Гюль дополняет соблазнительный образ прической и ярким макияжем. Фотография получилась очень интересной и горячей.

"Люди спрашивают, как они меня потеряли", - написала Бахари под фото.

Фанаты поставили почти 6 тысяч лайков и написали несколько комментариев.

Напомним, турецкая Кардашьян еле вместила королевский размер в миниатюрный топ: "Боже мой".

Как сообщала Politeka, турецкая Кардашьян в экстремальном мини показала самые сочные места: «Куколка».

Также Politeka писала, что турецкая Кардашьян произвела фурор в самом бесстыжем спортивном костюме: "Шалунья".