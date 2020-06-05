Модель Деми Роуз показала всю себя во время фотосессии полностью без белья

В этот раз девушка покорила фото, опубликованным в социальной сети Инстаграм на своей странице, на котором предстала абсолютно без одежды. Так, Деми похвасталась формами, прикрыв грудь лишь тонким шарфом с тонкими нитями, сообщает Politeka.net.

На стильном кадре загорелая Деми изогнулась в томной позе прямо на скале и подчеркнула достоинство, измазавшись маслом. При этом девушка распустила длинные локоны и восхитила их блестящим видом:

«Ahi te entra toditito ... Ricura», «Оглушающий видок, гнись сильнее», «ты как дикая кошка», «Великолепный красивый человечек❤️❤️❤️❤️», «оглянись и посмотри на меня», «Огненная куколка, аж скользит🔥», «Que, ermosa», «Я люблю тебя», «Пожалуйста, не переставайте», «Фотошоп 🌚», «Привет откуда вы ?», «Эй, Деми! Вы носите костюм цвета кожи или это все ваше очень вдохновляющее тело ??? 😮😍🔥😂»», - написали поклонники.

Отметим, после участия в модельном шоу, девушку начали приглашать в известные журналы: ее лицо украшало страницы «For Him Magazine» и «Nuts». Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine.

Сейчас она активно рекламирует белье и этот раз не стал исключением:

«Майами – пляжная неделя! Ходить по шоуруме в моей новой коллекции просто шикарно💖 Спасибо за постоянную поддержку и веру в себя в моем путешествии. В жизни вы должны раздвинуть границы, выйти из своей зоны комфорта, чтобы расти лично и профессионально».

Поклонники тут же отреагировали:

«Мне очень нравится сезон бикини с тобой, Деми! ️💋💋💋», «Так жарко, это слаще, чем Кайли Дженнер», «Я бы хотел пригласить тебя на ужин», Покоряет аппетитным видом», «сладкий пончик», «ты шикарная девушка», «обожаю тебя, Деми».

Напомним, что загорелая Деми Роуз в розовом бикини показала свои сладости: "Боже, аж слюнки текут".

А еще Politeka писала, что Деми Роуз не удержала свои формы в необычном купальнике: "Горячая и бешена".

Также Politeka сообщала, что прекрасная Деми Роуз избавилась от белья и ошеломила размером: "Можно смотреть вечно".