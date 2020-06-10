Настя Каменских, Леся Никитюк, Регина Тодоренко и другие звезды показали, чем питаются

На первом фото позирует Настя Каменских. Красотка показала, что любит различные ягоды: клубнику, черешню, чернику. Также певица постоянно употребляет различные каши. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото уже Регина Тодоренко. Телеведущая тоже не отказывается от различных ягод и фруктов, а еще любит круассаны, как можно заметить по ее фотографии. Звезда, как можно увидеть, обладает завидным аппетитом.

На третьем кадре уже Анна Семенович. Красотка показала, как она собралась готовить из помидоров, творога, лимона и других продуктов. Как певица призналась, она собралась сделать овощной салат и запечь курицу.

На четвертом снимке уже Леся Никитюк. Красавица показала, как встретила сезон окрошки. На фото можно увидеть телеведущую в зеленом наряде, а рядом на столе - окрошку, которую, как можно понять, обожает звезда.

На последнем фото Анфиса Чехова. Красавица показала, как перекусывает вместе со своим сыном - Соломоном. На столе можно увидеть молоко, а в тарелке печенье, которое приготовили сами, как можно понять из сообщения звезды. Не удивительно, что телеведущая сильно похудела, если посмотреть на текущий рацион красотки.

Напомним, Потап огорошил домашним фото Каменских без макияжа и понтов

А еще Politeka писала, что игривая Каменских в наряде с вырезом нагнулась и сверкнула «близняшками»

Также Politeka сообщала, что новый "тюнинг" Каменских привел поклонников в замешательство



