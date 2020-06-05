Известная украинская певица Настя Каменских показала себя и рассказала о своем питании
На фото Настя сидит за столом, показывая себя с распущенными волосами и в белой футболке. Образ Каменских дополнила часами на руке. На столе певица показала свой рацион: черешни, чернику, клубнику и кашу. Красотка улыбалась, взявши одну клубнику в руку. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Как вы и просили, рассказываю о своём питании.
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Я ем дробно - 5 раз в день в одно и то же время (перерыв между приемами пищи - 3 часа). Так вырабатывается пищевая привычка и это влияет на скорость обмена веществ. Порции у меня всегда нормального размера", - написала Настя.
Фанаты поставили почти 130 тысяч лайков и написали несколько комментариев:
"Какая красотка", "Красивые", "Начитался, кушать захотелось снова", "Я тоже люблю по утром кашку с ягодами", "Приятного аппетита :)", "Класс, у вас потрясающая фигура", "Как всегда, идеальная", "Ура, спасибо большое".
Ранее мы сообщали, что популярная украинская исполнительница Настя Каменских сверкнула безупречной фигурой в наряде с "прозрачным" бельем.
«Я очень жду этого часа, когда мы наконец сможем с вами пообщаться!» - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на снимке Каменских позирует в «дырявой» кофте и в белье телесного цвета. Поклонники звезды не смогли пройти мимо такой красоты.
Сообщалось, что популярная украинская исполнительница Настя Каменских сверкнула безупречным видом в кофте.
«Верю, что впереди у нас новый светлый этап и мы вернемся к тем привычным вещам (и не вещам), которые этой весной стали ценить еще больше», - говорится в сообщении.
Напомним, сияющая Каменских рассказала о своем счастье и показала фото
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