Настя Каменских, Светлана Лобода, Тина Кароль и другие звезды показали, как любят выглядеть летом

На первом фото Настя Каменских. Красотка стояла на деревянном мосту среди экзотической растительности, дополнив образ сумочкой и стильными часами. Настя была без обуви и показывала свои идеальные ноги, которые были в песке. Фотография получилась нежной и солнечной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото уже показала себя Светлана Лобода. Красотка в розовом купальнике села на коленки на песок, а образ дополнила стильными очками.

На следующей фотографии уже позирует Тина Кароль. Звезда была в кружевном платье, а в руках держала белый зонтик, тоже кружевной. Рядом можно увидеть малышку, которая шла в аналогичном наряде. Пара гуляла по пляжу на фоне бесконечного моря.

На четвертом фото уже показала себя Джамала. Звезда гуляла в легком красно-белом платье без обуви по лавандовому полю. Фотография вышла нежной и действительно летней.

Замыкает наш топ звезда "НеАнгелов" Слава Каминская. Певица стала на голову в черном купальнике и соблазнительно выгнулась у стены. Красотка показала не только идеальное тело, но и свои акробатические умения, которые у нее оказались на высшем уровне.

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