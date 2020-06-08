42-летняя российская ведущая Анфиса Чехова изумила роскошным фото, на котором прекрасно все: от пейзажа, до изгибов ее тела

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала архивный снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в наряде в обтяжку.

Так, красотка позировала на краю скалы в красном комбинезоне, который наилучшим образом подчеркнул ее восхитительную фигуру. Анфиса повернулась к камере спиной, расставив ноги и расположив руки на коленях, ладонями вверх.

В подписи к этому сверхчувственному кадру Чехова заявила, что решилась посетить один из семинаров по женскому развитию.

"Быть Женщиной, ой как просто! Особенно пока ты мучаешься неуверенностью, отрицаешь свои потребности и желания, зависишь от мужчины, не принимаешь свое тело, тревожишься за детей и о завтрашнем дне, стрессуешь и не находишься в гармонии со Вселенной и с самой собой! Сейчас трудные времена, и Женщины как никто нуждаются в поддержке друг друга! ... Я буду проходить этот Курс! Я точно знаю что эти знания уникальны! И вам решила сообщить, мои дорогие подписчицы!", - поделилась Анфиса.

Пользователи кинулись обсуждать пост:

"Кажется, что на фотографии не вы 😊"

"Очень глубоко даже не знаю смогу ли понять 😂А вот фотография очень понравилась"

"с длинными волосами лучше💝"

"О боже , как это красиво 🤗"

"Главное, не застудить на камне женские дела))"

"Анфиса ракета"

Ранее мы сообщали, Чехова потрясла атмосферным черно-белым снимком. Звезда схватилась за голову, сжав губы. Тонкая полоска тела сквозь растегнутую рубашку, острый взгляд и четкие линии - заставляют смотреть на это фото вечно.

Напомним, Чехова бессовестно сверкнула аппетитным силуэтом в тонкой пижаме

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