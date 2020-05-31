Жена известного украинского хореографа Влада Ямы Лилия показала свои формы и рассказала о своей философии

На кадрах Лиля позирует в закрытом купальнике, стоя возле пальмы. Красотка позировала возле дерева в различных позах и бегала по песку. Волосы Яма решила оставить распущенными и улыбалась на каамеру, радуясь закату. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Будь собой. Если хочется что-то сделать - делай сейчас. Другого шанса может не быть. Не будь зависима от чужого мнения (хотя я с этим до сих пор борюсь,но я на верном пути). Жизнь одна и она только твоя. Вкус свободы так сладок и просто необходим для легкого полёта длиною в жизнь...", - написала красотка.

Фанаты посмотрели видео почти полторы тысячи раз и написали несколько комментариев:

"Как же все вокруг красиво и романтично. А вы Лиля богиня", "Очень красивая! Оператор отлично постарался", "Золотые слова, согласна на 100%, видео просто бомба", "Безумная красота".

Ранее мы сообщали, что знаменитый украинский хореограф Влад Яма похвастался красавицей-женой и проговорился о ее главном достоинстве.

«Мало того что красивая, так ещё мудрая и готовит невероятно!, - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Юлия Яма позирует в машине в элегантном красном мини-платье, выставив напоказ роскошные ноги.

Напомним, Влад Яма устроил топлес-фотосессию со своим сыном, личные кадры

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