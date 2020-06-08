Шведская модель Келли Гейл, которая живет в США и известна как ангел Victoria's Secret, изумила формами в крохотном купальнике, пробежавшись в таком виде по снегу

Как передает Politeka.net, красотка выставила свежие кадры в "сториз" в Инстаграм с отдыха в горах. Модель предстала в зеленом бикини, без тени смущения блеснув идеальной фигурой - зона декольте просто завораживает, аж до мурашек.

Келли без макияжа, с пучком на голове прошлепала по заснеженной дорожке следом за своим возлюбленным, актером Юэлем Киннеманом, который, к слову, тоже был в одних плавках. Судя по подписи к кадрам "freezing", а также по выражению лица красотки - она не совсем в восторге от этой идеи, но деваться уже некуда.

Ранее мы сообщали, модель засветила на камеру любовные шалости с бойфрендом. Деушка предстала с собранными в хвост волосами, без косметики, в спортивной и удобной для путешествий одежде.

25-летняя Келли и 40-летний Юэль обнимались и целовались. На одном из кадров Гейл даже высунула язык и дотронулась до языка патрнера.

"Выглядит впечатляюще, но где это? 🏔"; "Слишком круто!!!🔥"; "Это мило💕"; "Лучшая пара 👌🏻❤️", - отреагировали пользователи.

Кроме того, мы писали, как Гейл потрясла кадрами в бикини на яхте - и правильно, нельзя прятать такую сногсшибательную красоту. Девушка в белой кепке и накинутой на плечи тонкой курточке томно позировала возле ограждения, глядя мечтательно вдаль.

«Ты просто превосходство!», «улетный вид!», «божественный вид», «красотка», «богиня!», «ты само совершенство! Нельзя оторвать глаз», - комментирующие не скупились на комплименты.

Напомним, что Келли Гейл из Victoria's Secret показала развлечения с голливудским красавчиком: "Ух, как сладко!".

А еще Politeka писала, что соблазнительная Келли Гейл из Victoria's Secret пошалила под струями воды: "Бесстыдница".