Стало известно о новой трудности, которая обрушилась на принца Гарри после ухода из королевской семьи

Гарри и Меган Маркл отказались от королевский обязанностей еще в январе, однако "мегзит" официально вступил в силу лишь 1 апреля.

Среди прочего, герцогу Сассекскому ради независимости пришлось отречься от военных титулов. Как стало известно недавно, Гарри захотел сохранить роль церемониального главы королевских морских пехотинцев. В беседе с друзьями из британского флота он обмолвился, что решение переехать в Лос-Анджелес было поспешным.

Королевский эксперт Рассел Майерс считает, что Гарри сможет вернуть себе этот титул. Однако ему, таким образом, все же придется признать свой переезд в США ошибкой и "сдать назад".

Отметим, адаптация к новой жизни в США дается принцу Гарри и Меган Маркл очень трудно. Пандемия на время разрушила планы герцогини Сассекской по покорению Голливуда и заставила супругов превратиться в домоседов. При этом принцу Гарри приходится значительно сложнее, чем актрисе. Дело в том, что в США у него нет ни друзей, ни родственников. Более того, даже трудоустроится из-за отсутствия гражданства ему проблематично.

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Близкий звездной пары рассказал журналистам, что сейчас уа Гарри и Меган Маркл накаленная обстановка. По его словам, артистка не довольна внешним видом супруга. Она злится из-за того, что Гаррри стал похож на бродягу.

Напомним, что прихоти Меган Маркл и принца Гарри обошлись в десятки миллионов: о таком не мечтала даже принцесса Диана.

А еще Politeka писала, что Кейт Миддлтон и принц Уильям пошли на радикальный шаг, изменив имя: по стопам Меган Маркл.

Также Politeka сообщала, что раскрыт секрет, почему Меган Маркл и принц Гарри сбежали из королевского дворца: "Уже очень давно...".