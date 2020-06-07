Принц Гарри не оправдывает надежд амбициозной актрисы Меган Маркл

Адаптация к новой жизни в США дается принцу Гарри и Меган Маркл с трудом. Пандемия на время разрушила планы герцогини Сассекской по покорению Голливуда и заставила супругов превратиться в домоседов. Принцу Гарри приходится значительно тяжелее, чем его жене. Здесь у него нет ни друзей, ни родственников — и даже получить работу из-за отсутствия гражданства ему проблематично.

Сейчас в семье принца Гарри и Меган Маркл накаленная обстановка, об этом рассказал анонимный источник британским СМИ. Он признался, что актриса злится на принца, потому что он стал похож на бродягу.

«Она обвиняет мужа Гарри в том, что он стал домоседом, который целый день играет с Арчи и собаками. А мог бы заводить полезные знакомства и налаживать деловые связи в Сети, как это делает она», — сообщает друг семьи, пожелавший остаться анонимом.

Также, по словам источника, Меган считает, что Гарри плохо одевается и постоянно носит одни и те же вещи. Брак супругов из-за этого на грани разрыва.

«Она вышла замуж за принца, а не за бродягу, и в моменты ссор говорит, что не видит особой разницы», — заметил аноним. Все это и приводит к конфликтам. А гасит их Дория Рэгланд - мама Маган Маркл, с которой у принца Гарри сложились отличные отношения.

Также ранее сообщалось, что Меган Маркл решила записать видеообращение для выпускников школы, где она училась с 11 по 18 лет.

Помимо этого, бывшая герцогиня Сассекская нарушила молчание касательно протестов в США.

В своем обращении Меган Маркл вспомнила об аналогичных бунтах в Лос-Анджелесе, которые начались в 1992 году и призналась, что ей неприятно осознавать жестокость нынешнего мира.

Напомним, что прихоти Меган Маркл и принца Гарри обошлись в десятки миллионов: о таком не мечтала даже принцесса Диана.

А еще Politeka писала, что Кейт Миддлтон и принц Уильям пошли на радикальный шаг, изменив имя: по стопам Меган Маркл.

Также Politeka сообщала, что раскрыт секрет, почему Меган Маркл и принц Гарри сбежали из королевского дворца: "Уже очень давно...".