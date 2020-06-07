Принц Гарри не оправдывает надежд амбициозной актрисы Меган Маркл

Адаптация к новой жизни в США дается принцу Гарри и Меган Маркл с трудом. Пандемия на время разрушила планы герцогини Сассекской по покорению Голливуда и заставила супругов превратиться в домоседов. Принцу Гарри приходится значительно тяжелее, чем его жене. Здесь у него нет ни друзей, ни родственников — и даже получить работу из-за отсутствия гражданства ему проблематично.

Сейчас в семье принца Гарри и Меган Маркл накаленная обстановка, об этом рассказал анонимный источник британским СМИ. Он признался, что актриса злится на принца, потому что он стал похож на бродягу.

меган маркл гарри скрин

«Она обвиняет мужа Гарри в том, что он стал домоседом, который целый день играет с Арчи и собаками. А мог бы заводить полезные знакомства и налаживать деловые связи в Сети, как это делает она», — сообщает друг семьи, пожелавший остаться анонимом.

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Также, по словам источника, Меган считает, что Гарри плохо одевается и постоянно носит одни и те же вещи. Брак супругов из-за этого на грани разрыва.

«Она вышла замуж за принца, а не за бродягу, и в моменты ссор говорит, что не видит особой разницы», — заметил аноним. Все это и приводит к конфликтам. А гасит их Дория Рэгланд - мама Маган Маркл, с которой у принца Гарри сложились отличные отношения.

меган маркл, принц гарри

Также ранее сообщалось, что Меган Маркл решила записать видеообращение для выпускников школы, где она училась с 11 по 18 лет.

Помимо этого, бывшая герцогиня Сассекская нарушила  молчание касательно протестов в США.

В своем обращении Меган Маркл вспомнила об аналогичных бунтах в Лос-Анджелесе, которые начались в 1992 году и призналась, что ей неприятно осознавать жестокость нынешнего мира.

Напомним, что прихоти Меган Маркл и принца Гарри обошлись в десятки миллионов: о таком не мечтала даже принцесса Диана.

А еще Politeka писала, что Кейт Миддлтон и принц Уильям пошли на радикальный шаг, изменив имя: по стопам Меган Маркл.

Также Politeka сообщала, что раскрыт секрет, почему Меган Маркл и принц Гарри сбежали из королевского дворца: "Уже очень давно...".

 