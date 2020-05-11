Внучка легендарной певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала, как расслабляется дома
На кадрах Соня позирует в белой блузке и синих коротеньких шортах. Волосы у красотки были распущены и она стояла возле панорамного окна, которое наполнило светом комнату. Евдокименко начала танцевать перед камерой под музыку, улучшая свои навыки. Кадры получились светлыми и беззаботными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки. Все из-за того, что Соня опубликовала ролик в сторис Инстаграма.
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Ранее мы сообщали, что 19-летняя модель и певица Соня Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару, обнажила живот ради эффектного танца.
У Сони Евдокименко стройная фигура, которую она постаралсь показать во всей красе. Для этого внучка Ротару задрала свитер, подтоткнув один конец, и открыла свой живот. В таком виде она принялась танцевать всем своим видом показывая, что это движения королевы танцпола.
На девушке надет белый костюм спортивного типа. Судя по фону, Соня Евдокименко записала видео у себя дома.
Сообщалось, что внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала новый танец.
На кадрах Соня позирует в черных лосинах и черной толстовке. Как обычно, на фоне можно увидеть подставку для цветов и растение на ней. Также большое окно, за которым можно рассмотреть весенний Нью-Йорк, где девушка сейчас проживает.
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