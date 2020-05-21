Модель и певица Соня Евдокименко, которая является внучкой легендарной исполнительницы Софии Ротару, похвасталась идеальной талией на прогулке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Вселенная говорит с нами тихо - в совпадениях, в мгновениях тишины, в природе», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Соня позирует в спортивном наряде, задрав кофту и обнажив идеальную талию. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Выглядишь как королева», «интернациональная леди», «божественная», «огонь», «красавица» , «как красиво, вау», «невероятная красота!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, 19-летняя модель и певица Соня Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару, обнажила живот ради эффектного танца.

У Сони Евдокименко стройная фигура, которую она постаралсь показать во всей красе. Для этого внучка Ротару задрала свитер, подтоткнув один конец, и открыла свой живот. В таком виде она принялась танцевать всем своим видом показывая, что это движения королевы танцпола.

На девушке надет белый костюм спортивного типа. Судя по фону, Соня Евдокименко записала видео у себя дома. К сожалению, пользователи не смогли прокомментировать жаркие танцы модели, потому что она разметила запись в Сториз.

Напомним, горячая внучка Ротару задрала одежду и устроила грязные танцы.

Также Politeka сообщала, что внучка Ротару устроила горячую тренировку перед окнами.