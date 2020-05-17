Внучка эстрадной звезды Софии Ротару Соня Евдокименко похвасталась, как живет в Нью-Йорке

19-летняя Соня Евдокименко, более известная общественности, как родная внучка легендарной певицы Софии Ротару, активно делится своей жизнью на страницах соцсети Инстаграм, передает Politeka.net.

Известно, что Соня подалась в актерскую деятельность, и время от времени подрабатывает моделью. Она учится в Нью-Йорке и мечтает о карьере актрисы.

Сейчас девушка ведет беззаботную жизнь и привлекает внимание к своей персоне различными снимками, прогулками и бессмысленными танцами на камеру, которые она выкладывает в соцсетях.

В этот раз красотка эффектно прогулялась по улицам Нью-Йорка в джинсовой куртке и солнцезащитных очках. Ветер развевал ее роскошные длинные волосы, а сами снимки получились светлыми и беззаботными.

Пользователи сети не смогли оставить комментарии или поставить лайки. Все из-за того, что Соня опубликовала ролик в разделе «сториз» Инстаграма.

Ранее сообщалось, что 19-летняя модель и певица Соня Евдокименко, оголила живот и бессмысленно потанцевала в модной социальной сети Тик-Ток.

У Сони Евдокименко стройная фигура, которую она постаралсь показать во всей красе. Для этого внучка Ротару задрала свитер, подтоткнув один конец, и открыла свой живот. В таком виде она принялась танцевать всем своим видом показывая, что это движения королевы танцпола.

На девушке надет белый костюм спортивного типа. Судя по фону, Соня Евдокименко записала видео у себя дома.

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