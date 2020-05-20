Юная внучка знаменитой украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко продемонстрировала свою гибкость и впечатляющую пластику

19-летняя красотка живет в Нью-Йорке и мечтает о карьере актрисы, а пока время от времени подрабатывает моделью. В свободное время Соня активно ведет страничку в Инстаграм, радуя подписчиков кадрами из своей жизни. Как сообщает Politeka.net, на этот раз Соня решила показать, как поддерживает фигуру в хорошей форме.

Девушка опубликовала в разделе Сториз видео, на которых она делает зарядку в своей роскошной нью-йоркской квартире. Девушка плавно выгибает спину стоя на четвереньках, и выполняет другие упражнения, демонстрируя впечатляющую гибкость и спортивную фигуру.

Для занятий Соня выбрала простой, но от этого не менее стильный черный костюм в обтяжку, который только подчеркивает ее стройное тело.

Ранее сообщалось, что 19-летняя модель и певица Соня Евдокименко, оголила живот и бессмысленно потанцевала в модной социальной сети Тик-Ток.

У Сони Евдокименко стройная фигура, которую она постаралсь показать во всей красе. Для этого внучка Ротару задрала свитер, подтоткнув один конец, и открыла свой живот. В таком виде она принялась танцевать всем своим видом показывая, что это движения королевы танцпола.

На девушке надет белый костюм спортивного типа. Судя по фону, Соня Евдокименко записала видео у себя дома.

Напомним, беззаботная внучка Ротару пустилась в пляс в экстра-мини, горячие кадры: "Не останавливайся".

Как сообщала Politeka, озорная внучка Ротару задрала одежду и пустилась в пляс на камеру: "вот это движения".

Также Politeka писала, что юная внучка Софии Ротару похвасталась беззаботной жизнью в США, кадры впечатляют: спасибо бабушке.