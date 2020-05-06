З1-летняя модель и инстадива Полина Логунова, жена украинского актера Дмитрия Ступки, разгорячила толпу фанатов откровенным снимком
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном свете. Полина нарядилась в боди леопардовой расцветки и позировала возле забора.
Знойная брюнетка ухватилась за ограду и изящно выгнула спинку, оттопырив "пятую точку". При этом девушка задрала голову так, что густые волосы едва касались ее "булочек".
"На этой фотке 0 фотошопа, как ни странно, у таких не мало, а вы за или против него? Бывало, когда видишь человека в инста, а потом в жизни, и картинки не совпадают?", - написала Полина.
Ее пленительные изгибы, тату на бедре и загорелая, гладкая, как бархат, кожа - вскружили голову пользователям. Более тысячи человек поставили "сердечки", а также отозвались комплиментами в комментариях.
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"Я видела Вас в живую на семинаре, Вы очень миниатюрная и красивая 😍"
"Я за такие фотки в инсте 😍"
"Очень вкусно 😍"
"А что тут фотошопить?"
"Ты супер и без фотошопа"
"шикарный вид сзади"
Ранее мы сообщали, Логунова влюбила в себя нежным фото. Девушку снимали за стеклом. На ней были узкие черные штаны с высокой талией и гольф светло-коричневого цвета, который она бесстыдно задрала, сверкнув кружевным топом. Длинные темные волосы Полина уложила на плечи и устремила взгляд куда-то вдаль.
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