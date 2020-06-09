В этом году пляжный сезон из-за погодных условий открылся несколько позже, однако в форму приводить себя звезды начали задолго до лета

У каждой модели, певицы и актрисы есть свои секреты похудения, избавления от целлюлита и питания. При этом свои же способы получить идеальную фигуру девушки испытывали на себе лично. Лишний вес, складки на боках, обвисшая кожа или целлюлит – со всем этим сталкивается практически каждая женщина. Представляем вашему вниманию подборку знаменитостей, которые удивляли на пляже фигурой, причем не самым лучшим образом, сообщает Politeka.

Эпатажная телеведущая Леся Никитюк ‒ считается весьма экстравагантной и стильной знаменитостью. Сейчас ее стройной и подтянутой фигуре завидуют тысячи поклонниц, спрашивая секреты похудения и выпытывая подробности тренировок. При этом еще год тому назад Леся удивила фанатов неудачным кадром, на котором засветила свой целлюлит. Отдыхая загородном комплексе недалеко от Киева, звезда поделилась пикантным кадром, получив множество гневных слов.

А вот в прошлом году отдыхающая в Турции вместе с детьми Анна Седокова записала видеообращение к своим поклонникам, после тысячи комментариев с насмешками, оправдавшись за свою фигуру. Дело в том, что одна из туристок засняла Анну без фотошопа и показала кадр, на котором артистка стоит спиной и на ягодицах знаменитости отчетливо виден целлюлит. Гнев сети был спровоцирован тем, что в это же время Анна поделилась заметно отретушированным кадром у себя на странице.

Эксцентричная Ким Кардашьян вызывает много самых разных эмоций у поклонников и недоброжелателей, а ее фигура всегда обсуждается особо внимательно. Где бы ни появлялась мать троих детей, ее сложно не заметить благодаря выдающейся пятой точке. Причем на не постановочных кадрах фанаты могут заметить: формы Ким далеко не идеальны, а ее целлюлит не раз становился центром насмешек.

«Я никогда не говорила, что я совершенна. Безумно думать, что нужно быть безупречным просто потому, что постоянно находишься в центре внимания», - комментировала ранее Кардашьян.

Селена Гомес склоннка к полноте с детства. Причем девушке удается, как худеть быстро, так и поправляться. Ее пляжные снимки часто удивляют фанатов. Из-за неидеальной фигуры певица подверглась критике со стороны хейтеров. Однако, позже оказалось, что причина лишнего веса певицы кроется в ее болезни. Сама девушка следит за собой и активно борется с проблемами.

Стройная Ани Лорак, вес которой уже многие годы не превышает 52 килограмм не всегда была такой. После рождения дочери Каролина «сдала позиции» и долгое время приходила в себя, сбрасывая вес и сидя на различных диетах. При этом тогда еще муж Каролины – Мурат критиковал звезду, говорят той: «Пора вернуть себя, как на картинке раньше».

Скандальная звезда Виктория Боня ранее также была замечена в любви к фотошопу собственных пляжных кадров. Ранее ее высмеяли за провальные кадры, на которых Виктория выглядит не настолько безупречно. Так, благодаря папарацци достоянием общественности стали пляжные снимки звезды, на которых заметен целлюлит.

Много лет назад Ирина Билык поразила фанатов снимками, которые попали в сеть от папарацци - на вечеринке по случаю завершения ежегодного Prime Yalta Rally так увлеклась танцами, что уберечь от фотокамер свои недостатки не смогла.

Похудевшая на более чем двадцать килограмм Настя Каменских часто подвергается критике по двум поводам: многие удивлены и обеспокоены похудением звезды, а другие часто замечают располневшую фигуру артистки и ее недостатки. В прошлом году Настю раскритиковали за округлившуюся фигуру на отдыхе. Тогда еще звезда не была замужем и проводила свой жаркий отпуск, показывая исключительно себя на отдыхе.

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