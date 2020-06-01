Сын Наташи Королевой и Тарзана Архип Глушко устроил яркий перфоманс в цветах украинского флага
18-летний сын российской звездной пары опубликовал новую фотографию в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На снимке Архип позирует на улице в стильном серебристом пальто. В руках у него две зажженные дымовые шашки: желтая и голубая. Свое лицо парень закрыл от дыма профессиональным респиратором.
«Всё вокруг бесцветно, а я раскрашиваю) Всем доброе утро», - подписал яркий кадр юный Глушко.
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Подписчики парня бурно отреагировали на его красочное фото.
«Здорово», «Ух ты круто», «С первым днём Лета!», «Казалось бы, причём здесь Украина?», «Слава Украине!», - пишут люди под постом Глушко.
До этого мы писали, что Архип похвастался необычными танцами во время разминки.
Так, Архип рассказал, что у него накопилось целое собрание видео с разных тусовок, где он уходит «в отрыв так, что не замечает ничего вокруг».
«Мне нравится танцевать, но только по сумасшедшему, это выражение моей души. Я бы даже сравнил это с медитацией, потому что во время такого танца, мой разум совершенно пуст, а тело двигается само собой. Любите ли вы танцевать на тусах?)», - написал Глушко.
Напомним, сын Наташи Королевой и Тарзана насмешил видом на отдыхе: "А парень мудрее отца".
Как сообщала Politeka, Наташа Королева отожгла с сыном после самогонки Тарзана: «Мир, труд, май, наливай».
Также Politeka писала, что сын Наташи Королевой вслед за отцом ушел в танцевальный "экстаз" и опозорился: "Второй Тарзан".