В мае украинцы чаще продавали валюту, чем покупали ее

Как передает Politeka.net, такие данные опубликовали на сайте Нацбанка Украины. Согласно данным, в мае украинцы продолжили массово сдавать доллары. В НБУ подсчитали, что было продано на 48,5 миллионов долларов больше, чем куплено. Это на 4,7% меньше, чем в апреле.

Таким образом, в мае украинцы сдали меньше долларов, чем во время апрельского карантина. По данным НБУ, украинцы продали валюты на 15,4% меньше, чем в апреле. Однако продают все еще больше, чем покупают.

Сократилось и количество операций на наличном рынке. По сравнению с докризисным февралем, объем операций упал в 1,5 раза.

В НБУ сообщили, что в 2020 году украинцы уже успели продать валюты на 5327,1 млн долларов и купить на 5897,9 млн долларов.

Добавим, что это данные лишь по наличным операциям. Как известно, с 2019 года украинцы имеют возможность покупать валюту онлайн. Например, в марте, по данным финрегулятора, украинцы купили валюты на 300 млн долларов.

Стоит отметить, что состоянием на 7 июня курс доллара составляет 26,7 гривен, в то время как евро продается по 30,29 гривен. По прогнозам экспертов, в ближайшее время курс сильно не изменится.

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