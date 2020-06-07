Курс гривні зміцнюється вже другий тиждень поспіль, долар досяг позначки 26,6-26,8 грн/$ і зупинятися не збирається

Економічні експерти вважають, що позитивна для гривні ситуація складеться і на наступному тижні, пише Liga.net.

Перед довгими через Трійці вихідними в останній банківський день, у п'ятницю, 5 червня, в касах банків і у вуличних обмінниках можна було купити готівковий долар по 26,65 – 26,9 грн/$.

Серед факторів, що впливають на курс валют:

Карантин. В результаті обмежень посилилася роль експортерів, від яких заивисит український валютний ринок. Їх рішення продавати чи утримувати валюту - дуже важливий фактор. Перший тиждень червня не ознаменувалася сильними коливаннями: спочатку один одного балансували покупці валюти під дивіденди і експортери, які вже почали продавати виручку, оскільки тиждень відшкодувань ПДВ закінчилася. Починаючи з середи, на ринку залишився в основному експорт (металурги та агро).

В результаті обмежень посилилася роль експортерів, від яких заивисит український валютний ринок. Їх рішення продавати чи утримувати валюту - дуже важливий фактор. Перший тиждень червня не ознаменувалася сильними коливаннями: спочатку один одного балансували покупці валюти під дивіденди і експортери, які вже почали продавати виручку, оскільки тиждень відшкодувань ПДВ закінчилася. Починаючи з середи, на ринку залишився в основному експорт (металурги та агро). Імпорт. Так як Україна поступово пом'якшує обмеження і воходит з карантину, активізувалися і імпортери. Правда, далеко не всі потребують купівлі валюти. Як правило, імпорт починає діяти ближче до кінця місяця, ймовірно, так буде і в червні, відзначають учасники ринку.

Так як Україна поступово пом'якшує обмеження і воходит з карантину, активізувалися і імпортери. Правда, далеко не всі потребують купівлі валюти. Як правило, імпорт починає діяти ближче до кінця місяця, ймовірно, так буде і в червні, відзначають учасники ринку. Швидкий транш від МВФ. У вівторок, 9 червня, Рада директорів Міжнародного валютного фонду, швидше за все, схвалить нову програму фінансування України. Перший транш на $1,7-1,9 млрд уряд отримає через кілька днів (гроші підуть до держбюджету).

В результаті, експерти прогнозують, що протягом наступного тижня "вічнозелений" буде продаватися в районі 26,5 грн/$-26,7 грн/$.

Цей же прогноз підтвердив і фінансист Андрій Шевчишин, пояснивши, як поведе себе долар після отримання траншу від Міжнародного валютного фонду.

"Ймовірно, найближчим часом, в очікуванні швидкої фінансової допомоги від МВФ, гривня ще трохи зміцниться і буде прагнути до позначки 26,5 грн/дол. При цьому НБУ виходитиме на ринок з покупкою, і при відкаті до цього рівня не допустить подальшого руху", - уточнив аналітик.

Крім того, ми писали, що в Україні значно покращився прогноз урожаю на 2020-2021 рік, що стане додатковою підтримкою для нацвалюти.

Згідно з даними НБУ, за минулий місяць українці продали валюти, ніж купили. Так, в травні 2020 року обсяг продажу населенням готівкової валюти на 48,5 млн доларів перевищив обсяг покупки. Порівняно з квітнем обсяги продажу валюти українцями збільшилися аж на 15,4%, до 908,8 мільйонів доларів. Купівля іноземної валюти також зросла - на 16,8%, до 860,2 млн доларів.

Нагадаємо, що у гривні серйозні проблеми, НБУ знову втрутився в курс валют: що буде з доларом в червні.

Також Politeka повідомляла, що масове скорочення соцвиплат через МВФ, українців вже попередили: "Без грошей залишаться...".