Що буде з цифрами в обмінниках після вихідних

Валютний ринок чекають серйозні операції, які можуть серйозно відбитися на курсі долара в Україні

Про це пише Мінфін.

Головною причиною зниження активності валютного будуть майбутні тривалі вихідні, на які випала Трійця.

Більшість компаній до кінця тижня намагалося закрити свої операції по валюті, тому на торгах, ймовірно, залишаться лише спекулянти і поодинокі клієнти, які запізнилися на ринок.

Але експерти попереджають, що спокійних торгів не буде. Зараз у спекулянтів з'явився прекрасний шанс "похитати" курс євро. Справа в тому, що ЄЦБ збільшує на 600 млрд євро вливання в економіку через продовження політики кількісного пом'якшення.

За прогнозами фахівців, подібне рішення єдиного європейського регулятора спровокувало корекцію фондового та валютного ринків, і на цьому спекулянти спробують заробити.

НБУ, в свою чергу, буде і далі поповнювати резерви за рахунок інтервенцій при надлишку американської валюти на торгах, а спекулянти зроблять ставку на роботу в форматі «в дві сторони» за всіх валютах і на активну роботу з євро.

Експерти також прогнозують, що курс долара на міжбанку буде в межах 26,50-26,75 гривень, а євро — у межах більш широкого коридору 29,91-30,45 гривень з продовженням сильних коливань

Раніше ми розповідали, що гривня може зміцнитися на наступному тижні. За словами експерта Вадима Іосуба, після тривалих вихідних курс долара подешевшає на 20-30 копійок і опуститься до позначки в 26,4 грн/$.

"На найближчий тиждень ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Курс долара на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,4 гривні, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,4/26,6 гривні", – озвучив аналітик свій прогноз.

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