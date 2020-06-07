Курс валют в Україні 7 червня спровокує паніку, долар і євро несподівано застигнуть на місці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

Так, долар буде торгуватися за 2669,53 гривні, проте вже в понеділок валюта обвалиться до 2660,05 грн.

А ось курс євро, навпаки, подорожчає після вихідних. Сьогодні він буде торгуватися за 2999,75 гривень, а вже в понеділок підскочить до 3014,77 гривень.

Як повідомлялося раніше, валютний ринок чекають серйозні операції, які можуть серйозно отразиттся на курсі долара в Україні.

Головною причиною зниження активності валютного будуть майбутні тривалі вихідні, на які випала Трійця.

Більшість компаній до кінця тижня намагалося закрити свої операції по валюті, тому на торгах, ймовірно, залишаться лише спекулянти і поодинокі клієнти, які запізнилися на ринок.

Але экспеты попереджають, що спокійних торгів не буде. Зараз у спекулянтів з'явився прекрасний шанс "похитати" курс євро. Справа в тому, що ЄЦБ збільшує на 600 млрд євро вливання в економіку через продовження політики кількісного пом'якшення.

За прогнозами фахівців, подібне рішення єдиного європейського регулятора спровокувало корекцію фондового та валютного ринків, і на цьому спекулянти спробують заробити.

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