Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала всю себя без лишних украшений

На фото Ким показывает себя в нижнем белье, лямки которого спустила на руки. Красотка закрыла глаза от удовольствия, дополнив образ распущенными волосами, которые достигали груди. На фото можно легко оценить пышный бюст звезды, который она еще немного подняла одной рукой, благодаря чем фотография вышла максимально горячей. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Просто закройте глаза и следуйте за своим сердцем... Визуальность", - написала красотка.

"Я хочу, чтобы смотреть на это фото миллион раз, но я не могу", "Прекрасная, как всегда", "Иногда ты должен закрыть глаза и почувствовать себя", "Всякий раз, когда я закрываю глаза, я вижу тебя", "Святая Молли", "Безупречный вид".

Ранее мы сообщали, что известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала пышные формы, почти ничего не прикрыв.

На фото Ли позирует в блестящем платье, стоя у стены. Красавица соблазнительно выгнулась и согнула ногу, а рукой взялась за волосы.

Сообщалось, что модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, похвасталась фигуристой подружкой.

Так, на снимке подружка Квитко позирует в крохотном купальнике, который едва выдерживает пышные формы девушки. Сама Квитко призывает поклонников полюбоваться красотой девушки.

Напомним, сочная корейская Кардашьян сняла белье и показала всю себя

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