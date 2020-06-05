Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", дуже гаряча і це неможливо не помітити

Нещодавно красуня опублікувала фото, на яких позує на квадроциклі, пише Politeka.net. Знімки розлетілися по мережі і з'явилися в одній із фан-груп артистки.

В кадрі Ольга з'явилася в чорному топі з грубими зав'язками на спині. Рукава складалися з сіточки і буфів.

На ноги красуня одягла тонкі і короткі лосини, які здавалися напівпрозорими.

Серябкіна красиво вигнулась, виставивши назад п'яту точку і закинувши руку на кермо.

"Вриваємося в червень.💥☄️💫⭐️🪐", - написали автори посту.

За 11 годин пост зібрав більше шести тисяч лайків.

"Можна вдертися !!! 🌹", "Опа.опа. Ось це Спека))", "Горішок червневий", "Непоганий календар 🔥😁❤️❤️❤️", "Дозвольте, будь ласка 🤭", "Бомба 💣🤤", "На ударну чи що? 👏😊", "Гармата 🔥😍", "Я за вами спостерігаю після інтерв'ю з Собчак. У вас є інші таланти, не треба вам зад демонструвати, будь ласка!", "не погоджуся! Це теж свого роду талант", "...Ось саме що вона не схожа на інших і не соромиться показувати, говорити, вести себе як їй кайф. Вона цим і відрізняється від всіх, вона не фальшива, ВИ ЇЇ НЕ РОЗУМІЄТЕ ВЗАГАЛІ!!!", "Щасливі труси не одягають!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга Серябкіна наділа плаття, яке складалося з блискучої бахроми. Від найменшого руху блискітки розсувалися і оголювали види на принади красуні.

Зірка була без ліфчика, її груди "розпливлася по тілу. Принади притримували тільки тоненькі бретельки наряду.

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