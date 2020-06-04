Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", опублікувала один з найяскравіших кадрів своєї фотосесії 

Зірка з'явилася в блискучому міні-сукні з глибоким декольте, пише Politeka.net. Наряд складався з блискучої бахроми, що від найменшого руху оголяла види на принади красуні. 

Зірка була без ліфчика, її груди "розпливлися по тілу. Принади притримували тільки тоненькі бретельки наряду. Тонка талія підкреслена, а через блискучі ниточки красуня виставила стегно і показала струнку ніжку. 

При цьому, варто відзначити, що зірка була в колготках з візерунком. 

Оля розпустила волосся, її погляд заворожував. Макіяж був зроблений з акцентом на очі і, ймовірно, трохи розмазався. 

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Співачка пильно дивилася в камеру, трохи опустивши голову. 

Фото було зроблено в цікавій локації з маленькими телевізорами та великим екраном, де висвітилося її зображення. 

Оскільки кадр був оприлюднений в сторіз, він не зібрав лайків, однак, можливо багато приємних коментарів зірка отримала в особисту переписку, адже вона справжня володарка сердець. 

Нагадаємо, Оля Серябкіна з'явилася в короткому топі і міні-спідниці. Наряд хоч і був простим, але все ж, зірка в ньому виглядала дуже спокусливо. 

Зірка позувала на вулиці поруч з фонтаном. Темне волосся красуня закинула на бік. Вона доторкнулася до голови рукою. 

Раніше ми писали, що Оля Серябкіна прикрилася великою білою ковдрою, будучи, ймовірно, голою. 

Зірка злегка розставила ноги з яскравим педикюром. Вона опустила одну руку між колінами, а інший доторкнулась до відкритих губ. 

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