Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", кожен раз вражає своїх шанувальників красою

На фан-сторінці зірки в Instagram з'явилося нове фото кумира, яке залишає незабутні враження, пише Politeka.net.

На знімку співачка з'явилася у відвертому чорному топі, який підкреслив її красиві форми. Зокрема, не можна відвести погляду від грудей, тонкої талії і сталевого преса зірки.

Накинута зверху курточка, була приспущена заради ефектного кадру.

Сірі джинси обтягнули красиві стегна Ольги.

Зірка позувала на підлозі, дивлячись у камеру з-під пишних вій. Темна помада - доповнила незвичний образ красуні.

"Мабуть, зараз вперше немає ніякого передчуття наближення літа) А у вас як? 🌿🌷", - підписали фото автори посту.

За 16 годин публікація зібрала понад 3000 "лайків" і багато коментарів.

"У нас, в Шимкенті, спека, мимоволі відчуєш!", "Красуня❤️", "У нас взагалі круглий рік літо", "А у мене спека на річці зайчики вже купаються💋", "Серябкіна вогонь 🔥 баба", "А у нас у квартирі газ,а у вас?)))", "А ми хворих лікуємо, нам похрін😷😂", "схожа На циганку", "Оля, ти клас", "😍😍😍крута фотка! Олечка вогонь", "👍👍👍Красуня", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Оля Серябкіна похвалилася фігурою в гостях телеведучого Івана Урганта.

Зірка одягла приталене плаття, яке підкреслило її стрункість.

Крім того, у наряді - велике декольте, що відкриває види на пишні груди знаменитості.

Зверху зірка накинула мереживний жакет, зробивши образ більш офіційним.

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