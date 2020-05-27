Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", кожен раз вражає своїх шанувальників красою 

На фан-сторінці зірки в Instagram з'явилося нове фото кумира, яке залишає незабутні враження, пише Politeka.net

На знімку співачка з'явилася у відвертому чорному топі, який підкреслив її красиві форми. Зокрема, не можна відвести погляду від грудей, тонкої талії і сталевого преса зірки. 

Накинута зверху курточка, була приспущена заради ефектного кадру. 

Сірі джинси обтягнули красиві стегна Ольги. 

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Зірка позувала на підлозі, дивлячись у камеру з-під пишних вій. Темна помада - доповнила незвичний образ красуні.  

"Мабуть, зараз вперше немає ніякого передчуття наближення літа) А у вас як? 🌿🌷", - підписали фото автори посту. 

За 16 годин публікація зібрала понад 3000 "лайків" і багато коментарів. 

"У нас, в Шимкенті, спека, мимоволі відчуєш!", "Красуня❤️", "У нас взагалі круглий рік літо", "А у мене спека на річці зайчики вже купаються💋", "Серябкіна вогонь 🔥 баба", "А у нас у квартирі газ,а у вас?)))", "А ми хворих лікуємо, нам похрін😷😂", "схожа На циганку", "Оля, ти клас", "😍😍😍крута фотка! Олечка вогонь", "👍👍👍Красуня", - написали користувачі мережі. 

Нагадаємо, Оля Серябкіна похвалилася фігурою в гостях телеведучого Івана Урганта. 

Зірка одягла приталене плаття, яке підкреслило її стрункість. 

Крім того, у наряді - велике декольте, що відкриває види на пишні груди знаменитості. 

Зверху зірка накинула мереживний жакет, зробивши образ більш офіційним. 

Нагадаємо,  экс-солістка "Серебро" блиснула вигинами в пікантних позах: "Просто бомба!"

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