Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", будь-якого зачарує своєю чудовою фігурою

Красуня стала для деяких просто ідеалом, пише Politeka.net. Користувачі мережі створили фан-сторінку, де публікують різні знімки артистки.

Так, на одному з останніх кадрів красуня з'явилася в купальнику з великими вирізами під руками. Чітко видно пишні груди артистки, які ледь не випадали із розрізів.

Крім того, купальник мав виріз спереду, що надавало ще більшої пікантності образу.

Ольга вигнулась і виставила назад свою п'яту точку. Співачка сиділа на піску, розставивши ноги.

Артистка дивилася в камеру млосним поглядом. Макіяж підкреслив красиві очі артистки і її пухкі губи.

Волосся Серябкіної вологе від води.

"З першим днем літа 🌻 Нехай всі негаразди залишаться в минулій весні, а цей сезон кожному подарує радість і нові враження! Нам, як ніколи, зараз це потрібно 💙 Не скупіться на слова про кохання. Кохайте. 🌾🌱🌵🌊", - написано в пості.

За годину пост зібрав майже 2000 лайків та багато коментарів.

"Ого Олька де це ти засмагаєш", "красуня Оля ) дуже сподобалася роль з Нагієвим. Але погляд особливо, ніби вічно під кайфом 😂", " Супер💯💯💯👍👍👍", " Красива і талановита дівчина і співачка Оля Серябкіна!!!", "дуже гарна", - написали користувачі мережі.

Раніше повідомлялося, що на фан-сторінці Олі Серябкіної опублікували гаряче фото.

Зірка постала в облягаючому чорному топі, який підкреслив її красиві форми. Зокрема, не можна відвести погляду від грудей, тонкої талії і сталевого преса зірки.

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