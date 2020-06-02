Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", будь-якого зачарує своєю чудовою фігурою
Красуня стала для деяких просто ідеалом, пише Politeka.net. Користувачі мережі створили фан-сторінку, де публікують різні знімки артистки.
Так, на одному з останніх кадрів красуня з'явилася в купальнику з великими вирізами під руками. Чітко видно пишні груди артистки, які ледь не випадали із розрізів.
Крім того, купальник мав виріз спереду, що надавало ще більшої пікантності образу.
Ольга вигнулась і виставила назад свою п'яту точку. Співачка сиділа на піску, розставивши ноги.
Басков і Кіркоров приголомшили пікантними фото з Наташею Корольовою: "справжня пантера"
Літо скасовується, погода з перших днів червня вдарить по українцях: з'явився точний прогноз
"Холостяк" Макс Михайлюк зізнався, з ким весь час порівнював Дашу Ульянову: "після першого побачення..."
Зникнення грошей з рахунків, ПриватБанк зробив заяву: "За сім хвилин були спустошені..."
Артистка дивилася в камеру млосним поглядом. Макіяж підкреслив красиві очі артистки і її пухкі губи.
Волосся Серябкіної вологе від води.
"З першим днем літа 🌻 Нехай всі негаразди залишаться в минулій весні, а цей сезон кожному подарує радість і нові враження! Нам, як ніколи, зараз це потрібно 💙 Не скупіться на слова про кохання. Кохайте. 🌾🌱🌵🌊", - написано в пості.
За годину пост зібрав майже 2000 лайків та багато коментарів.
"Ого Олька де це ти засмагаєш", "красуня Оля ) дуже сподобалася роль з Нагієвим. Але погляд особливо, ніби вічно під кайфом 😂", " Супер💯💯💯👍👍👍", " Красива і талановита дівчина і співачка Оля Серябкіна!!!", "дуже гарна", - написали користувачі мережі.
Раніше повідомлялося, що на фан-сторінці Олі Серябкіної опублікували гаряче фото.
Зірка постала в облягаючому чорному топі, який підкреслив її красиві форми. Зокрема, не можна відвести погляду від грудей, тонкої талії і сталевого преса зірки.
Нагадаємо, экс-солістка "Серебро" блиснула вигинами в пікантних позах: "Просто бомба!"
Як повідомляла Politeka, экс-солістка "Серебро" в одному купальнику показала, чим спокушає чоловіків: "Жарко тобі"
Також Politeka писала, що напівгола екс-солістка "Серебро" Серябкіна подратувала фанатів: "Яка ж Оля ти..."