Украина получит транш от МВФ при условии, если будут урезаны расходы на социальную сферу

Об этом заявил экономист Игорь Габарук в комментарии журналистам, пишет Главред.

По его словам, украинцам следует готовиться к сокращению сумм социальных выплат, иначе страна рискует остаться без нового транша от Международного валютного фонда.

Если говорить о сокращении расходов на социальную сферу, то, по мнению Игоря Габарука, первыми сократят размеры социальных выплат, поэтому первыми без денег останутся те, кто получает, например, выплаты за рождение ребенка, помощь по безработице и т.п.

"На самом деле одалживать деньги – стандартный инструмент, но в нашей стране при любом правительстве действует одна и та же логика: "Беру я, а отдавать буду не я". Однако в этом случае ситуация несколько иная – МВФ осознанно сократил нынешнюю программу до 18 месяцев и, скорее всего, если за это время не произойдет очередной ротации правительства, то этому же правительству и придется отдавать эти деньги", – подчеркнул Габарук и добавил, что эта программа сотрудничества напоминает соглашение 2018 года, когда Киев получил лишь часть транша, а остальные средства перечисляли в привязке с выборами.

"Потому не исключено, что эта программа действительно может стать финальной. Поскольку она привязана к гарантированному Украиной повышению тарифов для населения. А в условиях того, что осенью у нас будет плохо с экономикой, будет достаточно большое количество безработных и не исключена вероятность того, что будет очередная волна вируса и карантин – в связи с этим курс национальной валюты начнет ослабевать, и курс доллара начнет существенно расти. Это вызовет недовольство в обществе", – подытожил финансовый эксперт, общаясь с журналистами.

Ранее мы рассказывали о возможном подорожании коммуналки. По словам эксперта Александра Скубченко, в ближайшее время в Украине могут на 30% подорожать коммунальные тарифы.

Это связано с постановлением Минрегиона, в котором говорится об изменении формирования тарифов на производство тепла с учётом текущей цены "голубого топлива".

"...Норма оплаты услуг ЖКХ была повышена с 15 до 20% от дохода. Это постановление из-за карантина заработает в октябре и фактически этим семьям уже придется платить за коммуналку на 30% больше. Например, если семья с доходом в 10 тысяч гривен из 2 тысяч коммуналки оплачивала 1500, и ещё 500 гривен оплачивались государством, то теперь с учётом повышения все 2000 такой семье уже придется платить самим", - объяснил эксперт Скубченко.

Напомним, как изменятся тарифы на коммуналку в Украине, официальное заявление: «Повышение в два раза».

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