Не виключено, що у Меган Маркл з'явилася серйозна суперниця в Сполучених Штатах

Про це пише таблоїд Mirror.

Як відомо, після втечі з Букінгемського палацу екс-герцоги намагаються обзавестися новими друзями в Каліфорнії.

Так сталося, що їх новою сусідкою стала співачка Адель, яка вже встигла зблизитися з принцом Гаррі і Меган Маркл: стрункіша співачка стала частим гостем в їхньому новому особняку і почала нервувати колишню зірку Голлівуду.

Як стверджують обізнані джерела, принц Гаррі знайшов у Адель справжній сховок. Колишній герцог не упускає можливості поскаржитися землячці на своє життя і навіть іноді запрошує відому співачку на карантинні коктейлі.

"Гаррі і Адель чудово ладнають, і він стає самим собою – задерикуватим і обожнює тусовки. У них загальне, властиве британцям, почуття гумору", – підкреслив інсайдер в спілкуванні з журналістами.

Але такі розклади не влаштовують Меган Маркл: вона впевнена, що співачка Адель негативно впливає на принца Гаррі, і це виводить її з себе.

Не виключено, що Меган Маркл нервує через те, що співачка Адель різко змінилася в зовнішності, скинувши десятки зайвих кілограмів, і ставши більш привабливою серед чоловіків.

Раніше ми розповідали про те, що на колишніх герцогів Меган Маркл і Гаррі оголосили справжню «полювання» в Лос-Анджелесі. Після того, як журналістам вдалося зробити лише кілька немногозначительных знімків, вони перейшли до «плану Б».

За інформацією ЗМІ, папараці вже п'ять разів атакували розкішний особняк екс-герцогів в Каліфорнії за допомогою безпілотників.

Про це поліцейські вказали у своїх рапортах, які опинилися в розпорядженні журналістів. Дрони облітали ділянка Меган Маркл і принца Гаррі на висоті приблизно 6 метрів від землі. Їм вдалося зняти герцога, герцогиню і їх однорічного сина Арчі у невимушеній обстановці.

Нагадаємо, що примхи Меган Маркл і принца Гаррі обійшлися в десятки мільйонів: про таке не мріяла навіть принцеса Діана.

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