Украинская певица Джамала, которая вот-вот станет мамой во второй раз, порадовала поклонников очень стильным образом

Беременная артистка опубликовала снимки в социальной сети Instagram, на которых предстала в необычном джинсовом комбинезоне, передает Politeka.net.

Секрет этого предмета одежды артистка раскрыла в подписи к серии фото.

«Природа настолько очистилась😂, что я не просто обменяла свои вещи на спецкостюмы для врачей, но и пошила из своих и Бекира старых джинсов комбез для беременных! Комбез мечты!», – написала певица.

Она добавила, что «никак не могла нафоткаться» в этом комбинезоне.

На снимках звезда позирует с букетом цветом. Выглядит Джамала счастливой и умиротворенной. Это заметили и фанаты артистки.

«Невероятно красивый комбинезон, а также вы в нем 👍😍🤩», «Красавица! Как тебе идет это состояние!! 💋», «А главное что ему сносу не будет, крутой комбез, вы в нём всех своих деток переносите👏👏👏❤️❤️», «Крутышка❤️», «Красотка😍», «Легких родов! Уже очень скоро – животик опустился и стал меньше)», – пишут они в комментариях под снимками.

Ранее мы рассказывали о том, что Джамала показала необычную беременную фотосессию.

На фото Джа позирует в легком цветочном платье, которое не скрыло большой живот красавицы. Певица решила в этот раз оставить волосы распущенными, позируя в профиль перед камерой. На еще одном снимке Джамала уже сидела на кухонном столе, подперев рукой подбородок. На последнем кадре красотка подняла платье, сделав своеобразное крыло. Фотографии получились очень нежными и солнечными.

Напомним, беременная Джамала откровенно призналась в своих страхах.

А еще Politeka писала, что Джамала неожиданно появилась без живота, фото.

Также Politeka сообщалось, что Джамала показала своего самого близкого человека.