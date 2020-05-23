Судья популярного шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар показала свою женственную сторону

Как сообщает Politeka.net, знаменитость поделилась новым пикантным снимком на своей странице в Instagram.

Екатерина Кухар воспользовалась моментом, пока хорошая погода, и снялась в откровенном образе на свежем воздухе. Она позирует на стуле, одетая в обтягивающий закрытый купальник с Джессикой Рэббит из мультфильма "Кто подставил кролика Роджера". Видимо, она не дождалась лета и решила загорать уже в мае.

На ней также можно заметить халат, который танцовщица элегантно приспустила, обнажив свои формы. Судя по снимку, она начала раздеваться прямо на улице. В руках Екатерина Кухар держит солнцезащитные очки, а на заднем плане можно заметить газон и кусты.

"Женственность - это гармония, естественность и чувственность", - подписала снимок звезда.

Поклонники не смогли прокомментировать или оценить снимок, ведь Екатерина Кухар выложила его в сторис Инстаграм, где такой возможности нет.

Ранее Екатерина Кухар снялась в образе дикого индейца. Она опубликовала фото, для которого позировала в тесных джинсах и кожаном топе из веревочек. Знаменитость сделала себе высокую прическу и вплелал в нее перья. Чтобы дополнить образ, судья шоу нанесла на лицо "боевой раскрас" и вооружилась перьями.

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