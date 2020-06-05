35-летний украинский телеведущий Владимир Остапчук растрогал сеть фото с сыном и дочерью

Как передает Politeka.net, звезда опубликовал свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм в честь семилетия дочери Эмилии.

В кадре Остапчук присел рядом с детьми: девочка в радужном платье с оригинальной прической, а, немного насупившийся, двухлетний сын Эван-Александр в милом классическом костюмчике черного цвета.

"С 7-м Днём Рождения мой маленький пони 🌈", - подписал фото телеведущий.

Пользователи кинулись обсуждать пост и поздравлять дочку Владимира. Многие отметили, что она похожа на мать Елену Войченко, с которой Остапчук в разводе. Кроме того, особо внимательные заметили на зубах ведущего брекеты, чему сильно удивились.

"Дочь так на Елену похожа, а сын на вас👏"

"Вітаю Вашу донечку!!!!🎉Дуже красиве фото😍 Емілія така вже доросла дівчинка! Красунічка🔥"

"Де Олена?"

"Вова, у тебя брекеты? А зачем на такие идеально ровные зубы их носить?"

"Копия мамы😊"

Ранее мы сообщали, после скандального заявления Войченко о том, что Остапчук ей изменяет, последний предъявил миру свою новую возлюбленную - Кристину Горняк.

Владимир рассказал, как познакомился с девушкой. Он подтвердил появившиеся ранее слухи, что их первая встреча произошла на свадьбе в Италии, где Остапчук был ведущим, а Кристина подружкой невесты. Встречаться пара стала спустя некоторое время, когда вновь случайно увиделись за кулисами "Танців з зірками".

В комментариях многие отметили, что новая пассия Владимира копия его бывшей жены.

"Типаж знакомый😲"; "Детей жалко..."; "Я думала Вы сошлись с женой - одно лицо 🤣👍🏼 ниче не поменялось"; "Очень похожа на жену. Ну слишком 💓"; "До чего похожа с бывшей женой 😊 просто как сестры 😅", - писали в комментариях.

Напомним, что любовница Остапчука высказала все, что думает о рухнувшем браке телеведущего: "Я из тех женщин, которые..".

Как сообщала Politeka, любовница Остапчука публично высказалась о новых отношениях: "Я никогда не была...".

Также Politeka писала, что Осадчая показала фото Остапчука с новой любовницей, гремит скандал.