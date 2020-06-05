Стало известно, как Владимиру Остапчуку удалось приобрести настоящую популярность

Как передает Politeka.net, об этом шоумен рассказал в интервью телеведущему Славе Демину на его Youtube-канале.

По его словам, его личность стали всерьез обсуждать после громкого развода с Еленой Войченко, с которой он прожил 12 лет в браке.

"Я когда-то шутил и думал, что стал известным благодаря Евровидению, или из-за того, что веду топовые проекты в этой стране, но наибольшую известность я получил благодаря разводу. Это негативная популярность, но это наиболее известное событие, кроме Евровидения, с которым ассоциируется Остапчук", - откровенно признался шоумен.

Остапчук не сомневается, что главной проблемой их совместной жизни с Еленой Войченко была "очень идеальная картинка" в соцсети Instagram.

Именно поэтому, как предположил шоумен, на него обрушилась после развода порция гнева со стороны фанатов, ведь до этого он показывал им "счастливую жизнь".

"Мне не стыдно быть счастливым человеком. И если мама с папой живут счастливее, чем жили в браке, это видят дети. Они это очень чувствуют. Эмилия знает, что мы живем с Еленой, отдельно, но она не знает, что я живу с Кристиной. Это должен быть обдуманный поступок вместе с детским психологом. Это тот шаг, который надо обдумать, договориться и сделать", – заявил шоумен, рассказывая о возможном переезде его маленьких детей в новый дом.

Подытоживая, Владимир Остапчук признался, что развод назревал полтора года, но он пытался хоть как-то сохранить имидж звездной семьи.

Ранее Владимир Остапчук рассказал, что он оставил своей бывшей жене Елене Войченко после развода.

По его словам, за двенадцать лет брака они успели обзавестись двумя квартирами, автомобилем и крупной суммой денег.

«В целом у нас было около 60 с чем-то тысяч. Мы их разделили поровну. Я забрал один чемодан, сел в свою машину и уехал, а все остальное оставил. Так должен поступить настоящий мужчина. Я считаю, что это благородно», — заявил телеведущий.

Напомним, что любовница Остапчука высказала все, что думает о рухнувшем браке телеведущего: "Я из тех женщин, которые..".

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