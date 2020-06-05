Участница шоу "Холостяк 10" с Максом Михайлюком Даша Ульянова показала необычную себя в смелом ракурсе

На фото Даша позирует в цветочном платье, сев на стул. Красотка задрала одну ногу и показала их идеальную длину, а образ дополнила босоножками на большом каблуке. Поза получилась, более, чем просто жаркой, ведь Ульянова засветила частично пятую точку, которую ткань не прикрыла. Звезда сама себя сняла в зеркало, пока сидела за столом. Рядом можно увидеть одноразовый стаканчик из-под кофе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Девочки мои!

Эта неделя была максимально загруженной, но я стараюсь читать все ваши письма в Директ!

Ещё раз спасибо за то, что вы такие! Очень много вопросов о моем домашнем уходе, постаралась поделиться любимыми продуктами в сториз!", - написала Даша под фото.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Ты умничка!", "Вот эти фото просто супер. Даша похожа на полюбившуюся Дашу. Инстадевочки , которые похожи друг на друга, уже не интересно. А вот индивидуальность привлекает внимание", "Даша, ты молодец!", "очень красивая)))", "Ты от меня не читаешь сообщения", "Вау", "просто огонь".

Сообщалось, что экс-участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком Алина Лящук рассказала, как веселится после проекта.

Миловидная девушка Алина, которую запомнили, как юную красотку ранее не имевшую серьезных отношений. Девушка покоряет фанатов в соцсети Инстаграм и этот раз не стал исключением. Лящук показала, как веселится на отдыхе.

Напомним, Даша из "Холостяка" распахнула рубашку и показала, чем покоряла Макса

А еще Politeka писала, что Даша из "Холостяка" засветила обручальное колечко после измены Макса

Также Politeka сообщала, что скандал с изменой "холостяка" Михайлюка Даше Ульяновой вышел на новый уровень



