Самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком - победительница проекта Даша Ульянова показала себя в новом образе

Не так давно завершился очередной сезон знаменитого шоу, в котором молодая гимнастка с яркой внешностью не только победила, получив заветное кольцо от мужчины, но еще и попала в скандал. Как оказалось, во время съемок проекта Макс имел более чем интимные отношения с одной из участниц и скрыл этот факт. Узнав об этом, Даша не смогла простить Михайлюка, посчитав это предательством. Теперь она пытается прийти в себя и начала активно вести социальную сеть, передает Politeka.net.

В этот раз Даша показала, как позировала в расстегнутой белоснежной рубашке, под которой можно заметить кружевное белье. Укладка девушки при этом была более чем пышная, а лицо идеально гармонировало с блестящим макияжем с акцентом на весьма пухлые губы Даши, которыми она так гордится. А еще, как заметили ее поклонники, Даша продолжает носить золотое кольцо с бриллиантами за 65 тысяч гривен, которое подарил Макс в финале шоу.

«Просто не хочу снимать, оно мне очень нравится», - ранее сказала сама звезда.

Также она отметила, что в руках своего мастера «превращается в инстатёлочку».

Реакция фанатов девушки не заставила себя ждать:

«У Даши є чоловік!!!😍», «Какая ты сладкая крошка😻😻😻», «Красотка 😍😍😍», «Красотаа😍😍😍», «Что???? Какая другая?», «Неперевершена🔥🔥🔥», «Ухххх🔥 яка красуня !😍», «Шикарная 😍😍», «Ваууу❤️😍 ооооочень красиво🔥», «Красотка 👍», «Шикарна девушка😍😍💥💥💥❤️».

До этого звезда предстала в красивом платье с глубоким декольте, которое идеально подчеркнуло все достоинства ее фигуры.

Также красотка нарядилась и в другой наряд с прозрачной сеткой, что придало образу пикантности, а ее грудь смотрелась идеально сквозь прозрачную ткань.

Победительница "Холостяка" распустила длинные волнистые волосы, а ее образ завершал макияж с глянцевыми губами. Даша Ульянова призналась, что ждет, когда на ее странице наберется 300 тысяч подписчиков.

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