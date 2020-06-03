Самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком - победительница проекта Даша Ульянова похвасталась дерзкой сменой имиджа

Пытаясь прийти себя после предательства Макса Михайлюка - мужчина, как известно, во время проекта имел более чем интимные отношения с одной из участниц и скрыл этот факт, девушка начала активно вести свой Инстаграм. В этот раз Даша показала, как проводит время в одиночестве, меняет имидж и уделяет время только себе. Новый кадр в Инстаграм, покорил фанатов Ульяновой, передает Politeka.net.

Молодая гимнастка предстала в аккуратной черной рубашке с мелкими пуговками и светлых джинсах с высокой талией, подчеркнувших ее стройную фигуру. Не секрет, что не так давно Даша сбросила много лишних килограм и теперь активно хвастается фигурой и акробатическими способностями во время фотосессий практически без одежды.

В этот раз, несмотря на сромный наряд, девушке удалось превлечь внимание благодаря своей пышной прическе. Длинные локоны знаменитости вызвали немало комплиментов среди поклонников:

«Плачь и смотри 😅😎», - интригующе подписала Даша.

Вот что ответили фанаты, заметив, что девушка все еще ходит с кольцом Макса:

«колечко?🧐», «Каблучка?😳😍😍😍», «Со стороны все равно победительница❤️❤️», «Красотка👍👍😘😘😘», Красивая очень😍», «Ваааууу, шикарная😻😻😻», «Надо идти в Ходостячку❤️», «Со стороны)))», «Красотка🔥», «Офигенная внешность😍😍😍🔥», «Как дела?😍», «Нереальная 💫».

До этого звезда предстала в красивом платье с глубоким декольте, которое идеально подчеркнуло все достоинства ее фигуры.

Также красотка нарядилась и в другой наряд с прозрачной сеткой, что придало образу пикантности, а ее грудь смотрелась идеально сквозь прозрачную ткань.

Победительница "Холостяка" распустила длинные волнистые волосы, а ее образ завершал макияж с глянцевыми губами. Даша Ульянова призналась, что ждет, когда на ее странице наберется 300 тысяч подписчиков.

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