Главный герой "Холостяка-10" Макс Михайлюк впервые прокомментировал интимный скандал на шоу

Как передает Politeka.net, соответствующую публикацию он опубликовал в своем Instagram.

Как известно, недавно на СТБ вышло пост-шоу, в ходе которого выяснилось, что Макс Михайлюк так и не смог построить отношения с победительницей Дашей Ульяновой.

Более того, "холостяк" по окончанию шоу признался девушке, что у него была интимная связь с другой участницей проекта.

"Я искренне хотел оставить всё, как есть и жить дальше. Но чувствую, что у меня появился определённый долг перед вами, перед той аудиторией, которая смотрела весь сезон, переживала, подбадривала, писала хорошие, добрые слова. Ещё раз хочу сказать Вам огромное спасибо. Извините, если не оправдал чьих-то ожиданий, не выбрал, понравившеюся Вам участницу, что-то сделал или не сделал. Но только я в ответе за все свои решения и действия", - написал Михайлюк в своем Instagram.

"Холостяк" также поблагодарил людей, которые были с ним от начала и до конца скандального проекта.

"Раньше у меня было всего 800 подписчиков - моих друзей и знакомых. И в миг, Вас стало больше 200К, таких всех разных, с собственными интересами, судьбами, жизненными целями. Я благодарен всем, кто проживает свою жизнь и не обсуждает мою. Кто со мной, не смотря на мой выбор и симпатии. Хочу сказать Вам огромное человеческое спасибо и пожелать, чтобы у Вас всё было хорошо!", - подытожил Михайлюк в своем личном микроблоге.

"Все у тебя будет хорошо", "Красавчик", "Супер, ты найдешь еще свое счастье", "Максим, счастья тебе! Самый лучший холостяк!", "Очень душевный пост. Вам тоже большое спасибо за искренность ,положительные эмоции ,смех ,романтику которую Вы дарили на протяжении всего сезона", "Жду коммента от твоей мамы", "Какой же ты невероятный! Добрый! И мега позитивный", "Макс - лучший, добра тебе!", "Если ты 5 лет на девушке женится не мог, а она скорее всего ждала, то никаких ожиданий совместной жизни после проекта быть не могло", - написали украинцы в комментариях под публикацией.

Напомним, "Холостяк" Макс Михайлюк снял одежду и похвастался, как повезло победительнице.

Как сообщала Politeka, победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья ошеломила дерзкой выходкой.

Также Politeka писала, что "Холостяка" внезапно перекосило, эмоции вырвались сами собой.