Главный герой шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк не так давно попал в скандал после финала проекта

Как известно, мужчина в финале выбирал межде Даной Оханской и Дашей Ульяновой. Выбрав молодую гимнастку со стройной фигурой, мужчина не ожидал, что для него новые отношения закончатся так и не начавшись, передает Politeka.net.

Так, выяснилось, что спустя две-три недели после финала произошла встреча Даши и Макса, во время которой он рассказал: у него был секс с другой участницей на проекте.

"В этот момент у меня случился шок, словно облили холодной водой. Могут многое говорить, мол это проект. Но в моем представлении все иначе. Я думала, что мы были парой", — сообщила Даша в пост-шоу.

В Инстаграме популярного издания также решили выяснить, как поклонники отнеслись к скандалу и принимают ли они подобный исход шоу:

«Финал проекта «Холостяк-10» и последующее расставание Макса Михайлюка с победительницей продолжают эмоционально обсуждать зрители шоу. Даша Ульянова не простила возлюбленному того, что у него была интимная связь с другой девушкой. А сам Холостяк, очевидно, не хотел, чтобы эта информация стала публичной. Как считаете, у главного героя реалити есть какие-то моральные обязательства перед участницами? Или он волен делать что угодно?», - сообщается на странице издания.

Поклонники тут же отреагировали:

«Дашина иллюзия привела ее туда, где она сейчас. И спорт сыграл с ней дурную шутку сейчас, дошла до победы и... финиш. Дальше финиша спортсмены не бегут», «Может это и не очень морально,но а что всё хотели,к в особенности Даша? Каждая из них лезла на него, хотела близости, повторюсь, особенно Даша, даже и не пыталась быть скромницей!) А теперь требует от холостяка непонятно что! За чем гналась, на то и напоролась! Считаю до выбора, каждый имеет право на свои желания)»,

«Они знали на что идут. Это шоу, ничего личного», «Это просто шоу😂 Одна я это не смотрю?😂», «Прийшов на шоу за піаром! До проекту в нього було 300 підписників в Інстаграм, а зараз більше 200 тисяч!», «В этом шоу, вообще мало морали , красивые девушки , из кожи лезут из-за одного мужчины, унижая себя. Это гарем и победит не самая красивая, а самая мудрая 😉», «Волен делать что угодно они знали куда шли что за цирк».

Напомним, "Холостяк" Макс Михайлюк снял одежду и похвастался, как повезло победительнице.

Как сообщала Politeka, победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья ошеломила дерзкой выходкой.

Также Politeka писала, что "Холостяка" внезапно перекосило, эмоции вырвались сами собой.