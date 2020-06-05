Известный шеф-повар и судья украинского кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом "котлет" из колумбийской кухни
Как передает Politeka.net, прославленный кулинар показал, как приготовить это восхитительное мясное блюдо "Кеббе из говядины" (можно также делать с бараниной) в своем микроблоге в Инстаграм.
Эктор отметил, что это любимое блюдо колумбийской певицы Шакиры. Рецепт "Кеббе" приплыл в Южную Америку вместе с переселенцами из Ливана, и вот уже более века является неотъемлимой частью местной кухни.
Блюдо состоит из двух компонентов: собственно, кеббе и мятного соуса с йогуртом к ним.
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Итак, для соуса вам понадобятся:
• 125 грамм греческого йогурта
• 125 грамм сметаны
• 1 ст.л. дижонской горчицы
• 1 ст.л. мелко нарезанной красного лука
• 2 ст.л. нарезанного листья мяты
• Несколько капель лимонного сока
• Несколько капель острого соуса (Табаско или иного соуса чили)
• Соль и перец по вкусу
Для кеббе:
• 250 грамм среднего размера булгур
• 500 грамм нежирного говяжьего фарша
• ½ репчатого лука, мелко нарезанного
• 1 перо зеленого лука, мелко нарезанного
• 2 зубчика чеснока мелко нарезанного
• 1 ч.л. сухого орегано
• ¼ стакана листьев мяты, нарезанных (стакан 250 мл)
• ¼ стакана (стакан 250 мл)
• ¼ стакана оливкового масла (стакан 250 мл)
• 2 ч.л. соли
• щепотка черного перца
• щепотка кайенского перца
• несколько капель соуса чили (Табаско или другого)
• 500 мл масла для жарки
Способ приготовления:
- Все ингридиенты для соуса смешать. Его можно хранить до 5 дней в закрытом контейнере в холодильнике.
- Промойте булгур теплой водой, удалите грязь и лишний крахмал. Отставьте в миске. Вскипятите 1 л воды и залейте булгур, закройте фольгой и дайте набухнуть, он должен увеличиться в размере в три раза в течение 45-60 минут.
- К фаршу добавьте готовый булгур, лук, зеленый лук, чеснок, орегано, мяту, оливковое масло, соль, перец, кайенский перец и острый соус.
- Сделайте «котлеты» овальной формы (как большое яйцо).
- Нагрейте масло для жарки до 175 ° C. Обжарьте в масле 3-5 минут со всех сторон. Выложите на бумажное полотенце и уберите лишнее масло. Подавайте с соусом!
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