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Известный шеф-повар и судья украинского кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом "котлет" из колумбийской кухни

Как передает Politeka.net, прославленный кулинар показал, как приготовить это восхитительное мясное блюдо "Кеббе из говядины" (можно также делать с бараниной) в своем микроблоге в Инстаграм.

Эктор отметил, что это любимое блюдо колумбийской певицы Шакиры. Рецепт "Кеббе" приплыл в Южную Америку вместе с переселенцами из Ливана, и вот уже более века является неотъемлимой частью местной кухни.

Блюдо состоит из двух компонентов: собственно, кеббе и мятного соуса с йогуртом к ним.

Итак, для соуса вам понадобятся:

• 125 грамм греческого йогурта

• 125 грамм сметаны

• 1 ст.л. дижонской горчицы

• 1 ст.л. мелко нарезанной красного лука

• 2 ст.л. нарезанного листья мяты

• Несколько капель лимонного сока

• Несколько капель острого соуса (Табаско или иного соуса чили)

• Соль и перец по вкусу

Для кеббе:

• 250 грамм среднего размера булгур

• 500 грамм нежирного говяжьего фарша

• ½ репчатого лука, мелко нарезанного

• 1 перо зеленого лука, мелко нарезанного

• 2 зубчика чеснока мелко нарезанного

• 1 ч.л. сухого орегано

• ¼ стакана листьев мяты, нарезанных (стакан 250 мл)

• ¼ стакана (стакан 250 мл)

• ¼ стакана оливкового масла (стакан 250 мл)

• 2 ч.л. соли

• щепотка черного перца

• щепотка кайенского перца

• несколько капель соуса чили (Табаско или другого)

• 500 мл масла для жарки

Способ приготовления:

Все ингридиенты для соуса смешать. Его можно хранить до 5 дней в закрытом контейнере в холодильнике. Промойте булгур теплой водой, удалите грязь и лишний крахмал. Отставьте в миске. Вскипятите 1 л воды и залейте булгур, закройте фольгой и дайте набухнуть, он должен увеличиться в размере в три раза в течение 45-60 минут. К фаршу добавьте готовый булгур, лук, зеленый лук, чеснок, орегано, мяту, оливковое масло, соль, перец, кайенский перец и острый соус. Сделайте «котлеты» овальной формы (как большое яйцо). Нагрейте масло для жарки до 175 ° C. Обжарьте в масле 3-5 минут со всех сторон. Выложите на бумажное полотенце и уберите лишнее масло. Подавайте с соусом!

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