35-летний Владимир Остапчук, который недавно развелся с женой, оставив семью с двумя детьми, похвастался необычными развлечения

Пока поклонники обсуждают развод телеведущего и его новую возлюбленную Кристину, молодой человек принялся удивлять в социальной сети необычными юмористичными роликами. В этот раз Владимир решил скопировать образ шемпанзе, плещущегося в тазике воды, передает Politeka.net

Владимир в ванной поплескался довольно странным образом, решив рассмешить Инстаграм и сравнив себя с шимпанзе:

«Attention! Не повторяйте это дома, если у вас нет датчика «антипотоп». #незайкаймне И вообще мне крайне важно чувствовать себя в безопасности и самому знать, что происходит в новом доме.⠀

Сейчас только жалею, что сразу не взял датчик, который присылают фото, если вдруг кто будет пытаться ворваться в квартиру, поставлю его совсем скоро, сказали тоже очень быстро», - написал артист.

Поклонники тут же отреагировали:

«Вова. Вы топ🔥🔥🔥 спасибо за настроение», «Кристина хорошА. Артистично сыграла👏 ну Вова то само собой 👍🏻🔥», «Ааа,я ору....🔥👏😘», «Какой у Кристины голос командный,однако😀😀😀», «Я в калюжі так плещу», «Клас😂😂😂😂».

Также не так давно Остапчук подчеркнул, что уже подал запрос в службу опеки на проведение психологической экспертизы его бывшей жены Елены Войченко. Он отметил во время интервью с Катей Осадчей, что делает это именно для того, чтобы у них по-прежнему есть нерешенные вопросы.

По словам экс-супруги, мужчина уже не раз заявлял их детям, что у них будет "новая мама". При этом она согласна пройти экспертизу, так как это официальный запрос и нет возможности отказаться.

А вот Остапчук поспешил оправдаться, заявив, что все слова – «клевета, полная ложь, вымысел и нечестная манипуляция, в которую Елена вплетает детей».

«Считаю, что это недопустимым! Это выходит за всякие рамки! Все прекрасно знают, как я отношусь к своим детям. Их здоровье, в том числе психическое, для меня является приоритетом. Поэтому подобного рода мысли мне и в голову не могли прийти, не говоря уже о том, чтобы я их озвучивал».

Напомним, что любовница Остапчука высказала все, что думает о рухнувшем браке телеведущего: "Я из тех женщин, которые..".

Как сообщала Politeka, любовница Остапчука публично высказалась о новых отношениях: "Я никогда не была...".

Также Politeka писала, что Осадчая показала фото Остапчука с новой любовницей, гремит скандал.