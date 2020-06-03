Знаменита українська травесті-діва Монро опублікувала досить цікаве фото

Зірка з'явилася в яскравому, але водночас, декілька строгому образі, передає Politeka.net. Так, артистка вбралася в чорний костюм з білою сорочкою. На шиї знаменитості був пов'язаний галстук.

Сорочку модель розчахнула, трохи засвітивши інтимні місця.

Варто відзначити, що замість звичних штанів на Монро були панчохи, і вона кокетливо підтягувала їх.

На одному з фото травесті-діва прикрила очі, засвітивши чорні пишні вії і блискучі тіні. На губах моделі блищала червона помада.

На іншому фото Монро дивилася в камеру, відкривши губи.

В пості зірка розповіла, що помітила випускниць школи, у яких не вийшло відсвяткувати Останній дзвоник через карантин.

"Шкільний випускний, останній дзвінок, як і перший раз у перший клас - один раз в житті, а в цьому році - облом 😒", - написала діва.

Далі українська знаменитість поцікавилася, чи пам'ятають її підписники свої останні дзвінки.

"Я пищала в передчутті дорослого життя, хоча попереду чекали випускні іспити, якраз ввели перші тести і 60 бальну систему оцінювання, і вже мріяла про статус зірки В принципі, Все склалося. А алкоголь був на випускному. Але це зовсім інша історія 😍", - написала Монро.

Майже за 40 хвилин пост зібрав понад 400 лайків і трохи коментарів:

"Яка ж КРАСИВА 🌸", "Як завжди прекрасна!!!!!", "Дуже схожі на Славу з "НеАнгелів"😻", "Звичайно пам'ятаю👍1989,ми були дуже дружні і схвильовані, але на жаль, по закінченню часу, всім стало не до колишніх однокласників((((".

А ось та сама Слава з "НеАнгелів", з якою порівняли Монро:

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