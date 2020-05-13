Популярная украинская травести Монро удивила поклонников рассказом о том, кто помог ей «сделать» день, несмотря на пребывание в пробке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«#деньДрянь, просто потому что кто-то не принимал решения и не брал ответственность за свою жизнь, рассчитывая, что само как-то будет, как-то разрешится и как - то станется. В итоге и получилось - какнуто!» - говорится в сообщении.

Так, Монро рассказывает, что два часа стояла в пробке и невероятно злилась из-за этого. Однако в какой-то момент в ее машину постучал молодой человек с фразой: «Малышка, не бойся, прикурить не найдется?».

«О май гадище😆 Меня малышкой сто лет не называли! Со времен, когда на одном ивенте, с пьяных глаз, не зацепила одесского спортсмена, который разговаривал на смеси тюремного сленг и песен Тимати. Мы расстались, как и сошлись - быстро и по пьяни. Я протерла стекло( какая приятная влага...) и отрицательно замотала головой. Мол, Нет», - подчеркивается в сообщении.

Именно этот момент, по словам Монро, поднял ей настроение на целый день.

«По месту назначения я приехала с полутора часовым опозданием, благо в телефонном режиме удалось всё решить. Но весь остальной путь я провела в приятных воспоминания: их реально было больше, чем го*на. Хотя и этого хватило. Но толку его вспоминать, повидлом оно уже не станет», - подчеркнула она.

Уточним, что на снимке Монро позирует развалившись на кресле. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Монро..ты просто лучшая девочка», «Размьішления не блондинки). Вьі-удивительньі», «Читать вас одно удовольствие», «Падший Ангел», - пишут они.

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