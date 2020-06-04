Відома світова модель plus-size Ешлі Грем знялася у відвертій, але одночасно, дуже ніжній фотосесії

32-річна зірка народила в січні цього року, передає Politeka.net. Під час вагітності модель знімалася оголеною, а після пологів також зважилася на відверту фотосесію.

Модель plus-size кілька днів тому знялася для журналу "Harper's Bazaar". Ці професійні знімки стали першими, які були зроблені з її сином. Автором фотосесії став чоловік красуні Джастін Ервін.

Чоловік зробив фото у сімейному особняку в Небрасці.

Ешлі позувала в білому платті-

сорочці на природі. Вона задумливо дивилася перед собою, а тим часом годувала грудьми дитину. Фото вийшло дуже ніжним і натуральним, адже Ешлі була практично без макіяжу.

Знімки відразу розлетілися по мережі та викликали масу суперечок. В одній з російськомовних груп поцікавилися, які почуття викликають дані знімки: захоплення або обурення, адже такі фото потрібні лише в особистому архіві.

За годину пост зібрав понад 2000 лайків та багато коментарів:

"Дуже естетично ❤️ Чому б не поділитися такою красою🤗", "Кому не подобається - йдіть повз", "Тут все красиво, без зайвих подробиць, дуже ніжно і природно 😊", "Як ходять напівголі і фотографуються - так це нормально, а як ніжний і природний процес - так ні🙌", "Такі фото в мільйон разів краще напівголих дівчат, з голою дупою і грудьми! Які якраз і варто було б залишити для особистого архіву! А ці фото прекрасні😍", "Так, для особистого архіву. 😉", "Миле фото", "Це дуже красиво і мило, приклад іншим, що навіть модель, годує груддю", "Це особисте", "Шикарно", "Супер! 😍", "😍😃 дуже природне і неймовірно красиве фото!".

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