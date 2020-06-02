Всплыли детали личной жизни 48-летнего российского артиста Найка Борзова, который в своем время закрутил страстный роман с бэк-вокалисткой своего коллеги Валерия Меладзе

Любовная история началась в середине 90-х, рассказал в интервью "Экспресс-газете" Борзов. Найк без памяти влюбился в Руслану Еремееву (как уже известно, она была бэк-вокалисткой у Меладзе, а также участницей поп-группы «Армия») после того, как услышал ее музыку.

"То есть сначала влюбился в песни, а потом уже в нее. Сейчас Руслана - педагог по вокалу и психолог, помогает людям справиться с внутренними проблемам посредством музыки", - поделился Борзов, отметив, что на сегодня развелся с супругой.

Как бы то ни было, но в браке Руслана подарилу ему дочь Викторию. Осенью дочке будет уже 17 лет.

"Она учится в лицее, - рассказал Борзов. - С ее мамой - певицей Русланой Еремеевой - мы уже с разводе, но по-прежнему дружим".

Стоит отметить, Виктория недавно завела аккаунт в Инстаграм, который по-тихоньку заполняет, сейчас у девушки чуть более 500 подписчиков.

Кроме того кадрами с дочкой периодически делится и сам Найк. Так, недавно он опубликовал видео, на котором девушка поет, а он ей аккомпанирует (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз)

"Песня «Слышу тьму» из нового альбома, в рубрике «Синяя акустика». Исполняем вместе с моей дочкой", - подписал кадры артист.

"🔥 Волшебное исполнение!"; "Офигеть, дочка у тебя подросла! Красотка талантливая! 🌸"; "Хороший голос у дочки👍"; "Волшебно, Найк! Доча - феечка с чудесным голосом❤️", - отреагировали пользователи в соцсети.

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