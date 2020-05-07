Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева родила от артиста Валерия Меладзе двоих сыновей

Мальчики быстро растут и звездная мама уже стала размышлять о будущих невестках, пишет Politeka.net.

В частности, старшему сыну, Константину, уже 16 лет. На одном из фото, размещенных еще летом, видно, что растет настоящий красавец.

Джанабаева в одном из прямых эфиров заявила, что пока рановато думать о женитьбе сына, но поделилась мыслями о будущей невестке:

«Мне бы хотелось быть понимающей свекровью, быть в контакте с новым членом нашей семьи. Для меня в первую очередь важно, чтобы выбор сына был осознанным, была любовь… Какой я буду свекровью? Хорошей! Это залог всего. И хорошей жизни молодых, и наших с сыном отношений».

Пост с высказыванием звезды обнародовали в одной из групп.

"😂😂😂хорошей свекровью будет она))) я представляю😂🤦🏻‍♀️", "Не поняла,когда она успела Меладзе родить?", "Никогда не говори никогда. Может невестка не понравится", "Ну, ну,..... будет хорошей свекровью, ага. Уж это не так, будет пасти сноху, стопудово, но смотря какая девочка попадётся, в качестве невестки. Зубы сломаешь Альбина и горькие слёзы лить будешь. Это тебе будет бумерангом. Как то вот так вот! 😏", "Главное чтоб она от чужой невесты не родила, а то опыт дело такое", - написали пользователи сети.

Напомним, Альбина Джанабаева ранее рассказывала, что когда не может найти общий язык с сыном Константином, она просит разрядить обстановку отца: "Валера помогай", и проблема сразу решается: "Вот такой у нас баланс", - отметила певица.

Хотя при этом Альбина подчеркивает, что у сына нет подростковых выходок и парень может выслушать родителей.

Напомним, Альбина Джанабаева показала их с Меладзе очаровательных малышей, сеть шокирована.

Как сообщала Politeka, Джанабаева развалилась на полу и показала себя настоящую, удивив даже Меладзе.

Также Politeka писала, что Джанабаева спустила кожаное платье и показала, чем завоевала Меладзе.