Спливли деталі особистого життя 48-річного російського артиста Найка Борзова, який у свій час закрутив пристрасний роман з бек-вокалісткою свого колеги Валерія Меладзе

Любовна історія почалася в середині 90-х, розповів в інтерв'ю "Експрес-газеті" Борзов. Найк без пам'яті закохався в Руслану Єремеєву (як вже відомо, вона була бек-вокалісткою у Меладзе, а також учасницею поп-групи «Армія») після того, як почув її музику.

"Тобто спочатку закохався в пісні, а потім вже в неї. Зараз Руслана - педагог з вокалу і психолог, допомагає людям впоратися з внутрішніми проблемами за допомогою музики", - поділився Борзов, зазначивши, що на сьогодні розлучився з дружиною.

Як там не було, але в шлюбі Руслана подарилу йому доньку Вікторію. Восени доньці буде вже 17 років.

"Вона навчається в ліцеї, - розповів Борзов. - З її мамою - співачкою Русланою Єремєєвої - ми вже в розлученні, але досі дружимо".

Варто відзначити, Вікторія нещодавно завела аккаунт в Instagram, який по-тихоньку заповнює, зараз у дівчини трохи більше 500 фоловерів.

Крім того кадрами з донькою періодично ділиться і сам Найк. Так, нещодавно він опублікував відео, на якому дівчина співає, а він їй акомпанує (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз)

"Пісня «Чую темряву» з нового альбому, в рубриці «Синя акустика». Виконуємо разом з моєю дочкою", - підписав кадри артист.

"🔥 Чарівне виконання!"; "Офігєть, дочка в тебе підросла! Талановита красуня! 🌸"; "Гарний голос у дочки👍"; "Чарівно, Найк! Доча - феєчка з чудовим голосом❤️", - відреагували користувачі в соцмережі.

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